cnàimhneach dineosaur 150-millean bliadhna a dh'aois ri reic ann am Paris

Thèid cnàimhneach Camptosaurus air a dheagh ghleidheadh, leis an fhar-ainm gràdhach Barry, a reic aig rop ann am Paris an ath mhìos. Air a lorg ann an Wyoming, na SA, anns na 1990n, chaidh an dineasur ath-nuadhachadh an toiseach leis an eòlaiche paleont Barry James ann an 2000, agus mar sin an t-ainm a th’ air. O chionn ghoirid, fhuair obair-lann Eadailteach Zoic an cnàimhneach agus rinn e tuilleadh obair ath-leasachaidh. A’ tomhas 2.10 meatair a dh’ àirde agus 5 meatairean a dh’fhaid, tha Barry na eisimpleir air leth slàn, le 90% den chlaigeann agus 80% den chnàmhan iomlan air a ghleidheadh.

A rèir ropair Hotel Drouot Alexandre Giquelo, tha iomlanachd Barry ga fhàgail na lorg gu math tearc. Is ann ainneamh a bhios sampallan dineasur air a’ mhargaidh ealain, agus chan eil ach glè bheag de reic a’ tachairt air feadh an t-saoghail gach bliadhna. Gu dearbh, sa Ghiblean am-bliadhna, reic cnàimhneach co-mheasgaichte de fhuamhaire Tyrannosaurus Rex, air a dhèanamh suas de chnàmhan 293 a fhuaireadh bho thrì T-Rexs eadar-dhealaichte, airson $ 9.4 millean aig rop ann an Zurich. Tha seo a’ sealltainn an ùidh agus an luach a tha air a chur air fosailean mar sin.

B' e dineosaur mòr luibheach a bh' anns an Camptosaurus a bha ann aig deireadh na linn Jurassic gu tràth Cretaceous. Leis a’ phrìs rop ris a bheil dùil aig Barry a’ dol suas gu 1.2 millean euro ($ 1.98 millean), tha cho tearc agus a tha e air leth glèidhte a’ cur ri a luach. Tha an fhèill seo a’ toirt cothrom dha luchd-dealasach paleontology agus luchd-cruinneachaidh pìos iongantach de eachdraidh nàdair fhaighinn. Thèid an cnàimhneach a thaisbeanadh gu poblach ron rop, a’ toirt cothrom do dhaoine le ùidh iongnadh a dhèanamh air an iongnadh seo a tha 150 millean bliadhna a dh'aois.

stòran:

- Reuters

- Naidheachdan ABC