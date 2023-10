Bidh speuradairean a’ lorg spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh, a’ tilgeil solas air cùis a tha a dhìth air an t-saoghal

Tha sgioba de reul-eòlaichean air lorg inntinneach a dhèanamh - tha iad ag ràdh gun do lorg iad an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh a chaidh fhaicinn a-riamh. Thathas a’ creidsinn gun tàinig an spreadhadh, a chaidh a lorg an toiseach san Ògmhios 2022 le teileasgop Array Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), bho bhuidheann de galaxies aonachaidh. Thathas a’ meas gu bheil an lùth a chaidh a leigeil a-mach tron ​​​​tachartas cosmach seo co-ionann ri 30 bliadhna de sgaoileadh iomlan na grèine, air a dhlùthadh ann am bloigh de mhileisecond.

Le bhith a’ cleachdadh sreath de shoithichean ceangailte ris an teileasgop rèidio, bha e comasach don luchd-rannsachaidh cò às a thàinig an spreadhadh rèidio a lughdachadh. Chleachd iad an uairsin Teileasgop Fìor Mhòir Amharclann Deas na h-Eòrpa gus an galaxy a lorg às an tàinig an spreadhadh. Tha an lorg seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh spreadhadh den t-seòrsa seo a lorg an dà chuid nas sine agus nas fhaide air falbh na spreadhadh rèidio luath sam bith a chaidh a lorg roimhe.

Tha spreadhaidhean rèidio luath, a tha nan buillean geàrr-ùine de sgaoilidhean rèidio dian, air a bhith a’ cur dragh air speuradairean airson bhliadhnaichean. Ged a chaidh timcheall air 50 a chomharrachadh gu ruige seo, tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil mìltean eile a’ feitheamh ri bhith air an lorg. A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh na spreadhaidhean sin seallaidhean luachmhor a thoirt seachad mu bhith a’ tomhas tomad na cruinne.

Tha na dòighean gnàthach a thathar a’ cleachdadh airson tuairmse a dhèanamh air tomad na cruinne air toraidhean connspaideach a thoirt gu buil a bheir dùbhlan don mhodail àbhaisteach cosmology. Ach, tha an luchd-rannsachaidh air cùl an lorg seo a’ moladh gun cuidich sgrùdadh spreadhaidhean rèidio luath na pìosan tòimhseachan a tha a dhìth a lìonadh. Gu sònraichte, le bhith a’ cumail sùil air na spreadhaidhean sin, faodaidh luchd-saidheans a’ chùis “a tha a dhìth” eadar galaxies a thomhas agus tuigse nas mionaidiche fhaighinn air tomad na cruinne.

A rèir an Àrd-ollamh Ryan Shannon, co-stiùiriche an sgrùdaidh, tha còrr air leth den stuth àbhaisteach ris a bheil dùil sa chruinne-cè a dhìth. Thathar a 'creidsinn gu bheil a' chùis seo suidhichte anns an àite eadar galaxies, ach tha a nàdar sgaoilte agus teth ga dhèanamh duilich a lorg le bhith a 'cleachdadh dhòighean àbhaisteach. Tha co-dhùnaidhean na sgioba a’ co-thaobhadh ri obair an reul-eòlaiche Astràilianach Jean-Pierre Macquart nach maireann, a sheall ann an 2020 gu bheil spreadhaidhean rèidio luath nas fhaide air falbh a’ nochdadh gasaichean sgaoilte eadar galaxies.

Tha an lorg as ùire seo a’ dearbhadh cho tric sa tha spreadhaidhean rèidio luath anns a’ chosmos agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha iad ann a bhith a’ sgrùdadh structar na cruinne-cè. Ach, tha an sgioba ag aideachadh gur dòcha gu bheil an ginealach gnàthach de teileasgopan a’ ruighinn an crìochan ann a bhith a’ lorg spreadhaidhean nas fhaide air falbh. Bidh feum air innealan nas cumhachdaiche san àm ri teachd gus dìomhaireachdan nan iongantas cosmach sin a lorg.

