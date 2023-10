Bidh bàta-fànais OSIRIS-REx aig NASA a’ tilleadh sampall asteroid eachdraidheil chun Talamh

Geàrr-chunntas: Chuir bàta-fànais OSIRIS-REx NASA crìoch air a mhisean, a 'toirt air ais a' chiad sampall asteroid a-riamh dha na SA air 24 Sultain. Inneal Togail (TAGSM). A bharrachd air an sin, tha NASA air mion-fhiosrachadh ainmeachadh mu asteroid a tha a’ tighinn faisg, Asteroid 2023 SN6, a thèid seachad air an Talamh an-diugh aig astar 4.8 millean cilemeatair.

Thill bàta-fànais NASA OSIRIS-REx chun Talamh o chionn ghoirid às deidh dha siubhal astar 7 billean cilemeatair. Thàinig an soitheach-fànais air tìr air an asteroid Bennu agus chruinnich e sampallan duslach is creige bhon uachdar aige. Ach, thug e air ais barrachd shampaill na bha dùil, a tha air leantainn gu dàil ann am pròiseas togail sampall. Chuir Crìsdean Snead, leas-stiùiriche leigheas OSIRIS-REx aig Ionad Fànais Johnson aig NASA, an cèill gu robh e na thoileachas leis an stuth pailt a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid.

Ann an leasachadh air leth, tha NASA air mion-fhiosrachadh a thoirt seachad mu asteroid a tha a’ tighinn faisg, Asteroid 2023 SN6. Tha an asteroid seo an-dràsta a’ siubhal chun Talamh aig astar 30,564 cilemeatair san uair agus nì e an dòigh as fhaisge air an-diugh aig astar 4.8 millean cilemeatair. Ged a dh’ fhaodadh coltas mòr a bhith air an astar seo, tha e an ìre mhath beag a’ beachdachadh air an sgèile speurail.

Tha asteroid 2023 SN6 mu 86 troigh de leud, nach eil mòr gu leòr airson a bhith air a chomharrachadh mar Rud a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach. Buinidh e don bhuidheann Apollo de Near-Earth Asteroids, air ainmeachadh às deidh an asteroid Apollo 1862 a lorg Karl Reinmuth. Is e seo a’ chiad agus an aon dòigh-obrach faisg air an Talamh aig Asteroid 2023 SN6, a rèir ro-innse NASA.

