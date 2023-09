Snìomhanach Fibonacci air a chleachdadh airson seòladh gealaich

Tha luchd-saidheans air dòigh ùr a leasachadh airson seòladh gealaich, a’ cleachdadh shnìomhanach Fibonacci gus obrachadh a-mach na paramadairean as fheàrr airson siostam coltach ri GPS air a’ Ghealach. Bidh an dòigh ùr-ghnàthach a’ cuideachadh le bhith ag ùrachadh seòladh charbadan gealaich, a’ tabhann mapadh nas cruinne stèidhichte air cumadh ellipsoidal sònraichte na gealaich.

Cho-obraich Kamilla Cziráki, oileanach geo-fhiosaig bho Oilthigh Eötvös Loránd, leis an Àrd-ollamh Gábor Timár gus modh-obrach an neach-matamataig Fibonacci a chleachdadh gus siostam GPS na Talmhainn atharrachadh airson na gealaich. Chaidh na co-dhùnaidhean aca fhoillseachadh anns an iris Acta Geodaetica et Geophysica.

Mar a bhios cinne-daonna ag ullachadh airson tilleadh chun Ghealach, thathas a’ cuimseachadh air dòighean a lorg airson seòladh gealaich. Tha e coltach gum bi carbadan gealaich san àm ri teachd air an cuideachadh le siostam seòlaidh saideal coltach ri GPS air an Talamh. Ach, chan eil na siostaman GPS gnàthach a’ beachdachadh air cumadh ar planaid, ach an àite sin bidh iad a’ cleachdadh ellipsoid cuairteachaidh as freagarraiche don gheoid.

Gus fuasglaidhean bathar-bog GPS a chuir a-steach don Ghealach, feumar crìochan sònraichte a mhìneachadh. Tha cumadh an ellipsoid a fhreagras air uachdar na gealaich agus na tuaghan leth-mhòr agus leth-bheag nam feartan cudromach. Chan eil cumadh na gealaich gu tur spherical ach faodar a thomhas mar ellipsoid rothlach.

Anns an sgrùdadh aca, rinn Cziráki agus Timár obrachadh a-mach crìochan an ellipsoid rothlach as fheàrr a fhreagras air cumadh teòiridheach na gealaich a ’cleachdadh stòr-dàta ris an canar selenoid gealaich. Chleachd iad an cruinne-cruinne Fibonacci gus puingean sampall a chuir air dòigh air uachdar na gealaich, a’ meudachadh mean air mhean an àireamh de phuingean samplachaidh gus luachan paramadair a dhèanamh seasmhach.

Chaidh an snìomhadh Fibonacci, dòigh a chaidh a stèidheachadh leis an neach-matamataig Leonardo Fibonacci, a thaghadh oir faodar a chuir an gnìomh le còd sìmplidh agus a bheir seachad toraidhean ceart. Chaidh an dòigh seo a chleachdadh cuideachd air an Talamh, ag ath-chruthachadh tuairmse math den ellipsoid WGS84 a chleachd GPS.

Tha an dòigh-obrach ùr seo a thaobh seòladh gealaich a’ gealltainn miseanan sgrùdaidh gealaich san àm ri teachd, a’ toirt seachad mapadh nas mionaidiche stèidhichte air cumadh sònraichte na gealaich. Tha e na cheum cudromach ann a bhith ag ùrachadh shiostaman seòlaidh charbadan gealaich agus ag adhartachadh ar tuigse air uachdar na gealaich.

Fiosrachadh: “Parameatairean den ellipsoid gealaich as freagarraiche stèidhichte air modal selenoid GRAIL” le Kamilla Cziráki agus Gábor Timár, 27 Ògmhios 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007 / s40328-023-00415-w