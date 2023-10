Bidh speuradairean a’ lorg spreadhadh dìomhair de thonnan rèidio bho 8 billean bliadhna air ais

Tha aithisg o chionn ghoirid bho CNN.com a’ nochdadh gu bheil speuradairean air lorg iongantach a dhèanamh - lorg spreadhadh dìomhair de tonnan rèidio a thug 8 billean bliadhna iongantach gus an Talamh a ruighinn. Tha na spreadhaidhean rèidio luath sin (FRBn) chan ann a-mhàin gu math fada air falbh, ach cuideachd gu math beothail.

Tha FRBn nan spreadhaidhean mòra de tonnan rèidio a mhaireas dìreach milliseconds. Chan eil fios cò às a thàinig iad gu ìre mhòr, ach thathas a’ creidsinn gur e frasan neo-ghluasadach de thonnan rèidio a th’ annta. Thathas air faicinn gu bheil amannan eadar-dhealaichte aig cuid de FRBn, le cuid a’ nochdadh fo-spreadhaidhean a’ mairsinn dìreach microseconds agus cuid eile a’ cumail a’ dol airson grunn diogan.

Tha an FRB as ùire a chaidh fhaicinn, ris an canar FRB 20220610A, air a bhith ionadail gu siostam galaxy aoigheachd iom-fhillte le luach redshift de 1.016 ± 0.002. Tha tùs nam FRBn sin air a bhith na chuspair air prothaideachadh agus teòiridhean o chionn fhada, le cuid a’ moladh gum faodadh iad a bhith mar thoradh air pulsars a’ bualadh le asteroids ann an siostaman stellar fad às.

Tha speuradairean air a bhith an urra ri teileasgopan rèidio mar an raon ASKAP ann an Astràilia an Iar gus na spreadhaidhean cosmach so-ruigsinneach sin a lorg agus a sgrùdadh. Bha pàirt deatamach aig an raon ASKAP ann a bhith a’ lorg FRB Ògmhios 2022, a’ cuideachadh luchd-rannsachaidh gus faighinn a-mach cò às a thàinig e. Nochd beachdan leanmhainn a’ cleachdadh Teileasgop Fìor Mhòir Amharclann Deas na h-Eòrpa gu bheil galaxy stòr an FRB nas sine agus nas fhaide air falbh na stòr FRB sam bith eile a chaidh a lorg roimhe, is dòcha mar phàirt de bhuidheann aonaichte de galaxies.

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Tokyo air co-chosmhailean inntinneach a tharraing eadar FRBn agus uinneanan nàdarra leithid crithean-talmhainn agus lasraichean grèine. Fhad ‘s a tha FRBn a’ nochdadh eadar-dhealachaidhean mòra bho lasraichean grèine, tha iad gu math coltach ri crithean-talmhainn. Tha an lorg seo a’ toirt taic don teòiridh gu bheil FRBn air an adhbhrachadh le “starquakes” a’ nochdadh air uachdar rionnagan neutron. Dh’ fhaodadh tuigse air giùlan stuth àrd-dùmhlachd agus taobhan de fhiosaig niùclasach a bhith air a chuideachadh gu mòr le tuilleadh sgrùdaidh air FRBn.

Tha adhbhar FRBn fhathast na dhìomhaireachd, ged a thathas air tuairmeas a dhèanamh gum faodadh tùs taobh a-muigh a bhith aig cuid de na spreadhaidhean sin. Ach, tha an teòiridh gnàthach a’ moladh gu bheil co-dhiù cuid de FRBn air an leigeil a-mach le magnetars, a tha nan rionnagan neutron le raointean magnetach air leth làidir.

Gu inntinneach, dh’ fhaodadh lorg an FRB 8 billean-bliadhna cuideachadh le bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd cùis na cruinne a tha a dhìth. Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil leth den chùis a bu chòir a bhith ann sa chruinne-cè an-diugh gu h-èifeachdach a dhìth. Tha an “cùis a tha a dhìth” seo air a dhèanamh suas de baryons, an stuth àbhaisteach air a dhèanamh suas de phrotonan agus neutron. Mar a bhios FRBn a’ siubhal thar astaran mòra, tha an rèididheachd aca air a sgapadh leis a’ chuspair seo a tha a dhìth. Le bhith a’ tomhas na h-astaran gu beagan FRB, is dòcha gum bi e comasach do luchd-rannsachaidh dùmhlachd na cruinne a dhearbhadh agus an stuth baryonic a tha a dhìth a lorg.

