Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan spreadhaidhean rèidio luath: a’ mapadh na cruinne

Tha speuradairean air lorg inntinneach a dhèanamh a tha a’ tilgeil solas air an iongantas enigmatic ris an canar spreadhaidhean rèidio luath (FRBn). Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science a’ nochdadh gun tug na tonnan rèidio bho FRB 20220610A, aon de na FRBn as fhaide air falbh agus as beòthaile a chaidh fhaicinn a-riamh, 8 billean bliadhna iongantach gus an Talamh a ruighinn.

Is e spreadhaidhean dian de thonnan rèidio a th’ ann am FRBn nach mair ach bloigh de mhileisecond, gan dèanamh dùbhlanach a bhith ag ionnsachadh. Tha tùsan nan frasan cosmach sin air a bhith na dhìomhaireachd o chionn fhada bho chaidh a’ chiad FRB a lorg ann an 2007. Ach, tha adhartasan ann an teicneòlas agus cleachdadh teileasgopan rèidio air leigeil le luchd-saidheans na ceudan de na FRBan sin a lorg agus a lorg thar raointean mòra na cruinne.

Sgaoil an spreadhadh sin, FRB 20220610A, tomhas de lùth a bha co-ionann ris an lùth a chaidh a sgaoileadh leis a ’ghrian againn thairis air 30 bliadhna iongantach, a dh’ aindeoin cho fada ‘s a bha e. Tha an lorg seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cumhachd agus dèinead iongantach nan iongantas celestial sin.

A’ cleachdadh measgachadh de raon teileasgop rèidio Array Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ann an Astràilia agus Teileasgop Fìor Mòr Amharclann a Deas na h-Eòrpa (VLT) ann an Chile, bha e comasach dha speuradairean suidheachadh mionaideach an FRB a chomharrachadh agus an stòr galaxy aige a dhearbhadh. Fhuair iad a-mach gun tàinig an spreadhadh bho bhuidheann de dhà no trì galaxies co-aonaidh, far a bheil rionnagan ùra gan cruthachadh. Tha seo a’ co-thaobhadh ri teòiridhean gnàthach a tha a’ nochdadh gum faodadh FRBn tighinn bho spreadhadh de nithean làn shunndach ris an canar magnetars, a thig bho spreadhaidhean rionnag.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh ùr-nodha seo a’ nochdadh nàdar FRBn ach tha e cuideachd a’ taisbeanadh dòigh ùr a dh’ fhaodadh a bhith ann airson sgrùdadh a dhèanamh air a’ chùis dhìomhair a tha a dhìth anns a’ chruinne-cè. Le bhith a’ tomhas na cùise eadar galaxies nach gabh cunntas a thoirt air a’ cleachdadh dhòighean àbhaisteach, tha luchd-saidheans den bheachd gun toir spreadhaidhean rèidio luath seallaidhean gun samhail air co-dhèanamh agus structar a’ chosmos.

Tha adhartasan san àm ri teachd ann an teileasgopan rèidio, a thathas a’ togail an-dràsta ann an Afraga a Deas agus Astràilia, a’ cumail gealladh gun lorgar na mìltean eile de spreadhaidhean rèidio luath. Le bhith a’ mapadh nan spreadhaidhean sin agus a’ dèanamh tuilleadh anailis air na feartan aca, tha speuradairean ag amas air dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh agus ceistean domhainn a fhreagairt a thaobh cosmology.

CÀBHA

Dè a th’ ann an spreadhaidhean rèidio luath (FRBn)?

Tha spreadhaidhean rèidio luath nan spreadhaidhean dian de tonnan rèidio nach mair ach bloigh de mhillean-mhìle. Chan eil fios fhathast cò às a thàinig iad, agus tha iad a’ nochdadh mar lasachaidhean cosmach luath air feadh na cruinne-cè.

Càite an deach FRB 20220610A a lorg?

Chaidh an FRB a lorg a’ cleachdadh teileasgop rèidio Array Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ann an Astràilia an Iar.

Dè an tùs a dh’ fhaodadh a bhith aig FRBn?

Tha teòiridhean gnàthach a’ moladh gum faodadh spreadhaidhean rèidio luath tighinn bho nithean fìor shunndach ris an canar magnetars, mar thoradh air spreadhaidhean rionnag.

Ciamar as urrainn do spreadhaidhean rèidio luath cuideachadh le bhith a’ lorg stuth a tha a dhìth anns a’ chruinne-cè?

Tha comas sònraichte aig spreadhaidhean rèidio luath “a bhith a’ faicinn ”an stuth ianaichte eadar galaxies, a’ toirt dòigh do luchd-saidheans gus a ’chùis a thomhas a tha fhathast gun chunntas airson a bhith a’ cleachdadh dhòighean àbhaisteach.

Dè cho cudromach sa tha an lorg seo?

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh ùr-nodha seo a’ toirt air adhart ar tuigse mu spreadhaidhean rèidio luath ach tha e cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air a’ chuspair dìomhair a tha a dhìth anns a’ chruinne-cè agus air structar a’ chosmos gu h-iomlan.