Bearraidhean Cosmic: A’ foillseachadh breith rionnag falaichte

Tha an ìomhaigh a chaidh a ghlacadh o chionn ghoirid le Teileasgop Fànais James Webb bho NASA a’ toirt sealladh iongantach de na bearraidhean cosmaigeach, nach e fìor bheanntan creagach a th’ annta ach iomall sgìre òg a tha a’ cruthachadh rionnagan anns an Carina Nebula ris an canar NGC 3324. Tha an ìomhaigh infridhearg seo a’ toirt sealladh dhuinn air raointean breith rionnag a bha falaichte roimhe.

Tha an t-ainm “Cosmic Cliffs” a’ toirt cunntas air coltas na sgìre seo, a tha suidhichte mu 7,600 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil na bearraidhean sin air an dèanamh de chreig chruaidh. An àite sin, tha iad a’ comharrachadh crìoch uamhas mòr gasach taobh a-staigh NGC 3324.

Bha Camara Near-Infrared Telescope James Webb mar mheadhan air an ìomhaigh iongantach seo a ghlacadh. Chaidh solas fo-dhearg a chleachdadh gus a dhol a-steach don duslach agus an gas a bhios mar as trice a’ falach nan roinnean sin, a’ toirt cothrom dhuinn a bhith a’ faicinn bòidhchead falaichte pròiseas cruthachadh rionnagan.

Tha an Carina Nebula ainmeil airson a ghnìomhachd làidir rionnagach, leis gu bheil e a’ toirt aoigheachd do ghrunn rionnagan mòra a bhios a ’sgaoileadh gaothan làidir làidir agus rèididheachd ultraviolet dian. Bidh na stòran lùtha sin a’ cumadh a’ ghas agus an duslach mun cuairt, ag adhbhrachadh nan structaran iongantach a chithear taobh a-staigh NGC 3324.

Tha tuigse air cruthachadh rionnagan deatamach gus dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh. Le bhith a’ sgrùdadh roinnean mar NGC 3324, gheibh luchd-saidheans sealladh air na pròiseasan a lean gu cruthachadh a’ Ghrian againn fhèin agus mean-fhàs nan galaxies mun cuairt oirnn.

Tha an ìomhaigh seo na theisteanas air a’ bhòidhchead iongantach a tha taobh a-staigh na cruth-tìre cosmach, a bharrachd air ar tuigse a tha a’ sìor fhàs air na dòighean toinnte a tha a’ stiùireadh breith nan rionnagan.

Mìneachaidhean:

- Solas fo-dhearg: Rèididheachd electromagnetic le tonnan nas fhaide na solas faicsinneach, a leigeas le lorg nithean a tha air am falach air dhòigh eile le duslach is gas.

- Carina Nebula: Sgòth mòr eadar-rionnagach suidhichte ann an Arm Carina-Sagittarius, timcheall air 7,500 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh.

stòran:

- Teileasgop fànais James Webb aig NASA