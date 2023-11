Bidh luchd-saidheans a’ cumail sùil gheur air asteroid 525229

Tha luchd-saidheans aig NASA a’ cumail sùil gheur air asteroid ris an canar 525229 (2004 UU1), a thathar an dùil a dhol faisg air an Talamh a-màireach. A’ dol thairis air 620 troigh de dh’fhaid, tha a’ chreag mhòr fhànais seo na bagairt a dh’fhaodadh a bhith air a’ phlanaid againn, a’ feumachdainn amharc agus sgrùdadh faiceallach. Leis an dòigh-obrach as fhaisge air an Talamh de 4.8 millean cilemeatair, thathas an dùil gum bi an astar coimeasach aige 62,739 cilemeatair san uair.

Chaidh an asteroid sònraichte seo, pàirt de bhuidheann Apollo, a chomharrachadh an toiseach air 23 Dàmhair, 2004, agus chaidh fhaicinn o chionn ghoirid air 28 Dàmhair 2023. Chaidh na asteroids Apollo, às deidh a bheil am buidheann seo ainmeachadh, a lorg an toiseach anns na 1930n le reul-eòlaiche Gearmailteach Karl Reinmuth agus tha an t-ainm air an asteroid 1862 Apollo.

Thathas den bheachd gu bheil asteroids a tha nas àirde na 492 troighean ann am meud cunnartach, mar a thuirt NASA. Tha na asteroids Apollo, a tha ainmeil airson cho faisg air a ’phlanaid againn, air milleadh mòr a dhèanamh san àm a dh’ fhalbh. Ann an 2013, rinn am meteor ainmeil Chelyabinsk, a bhuineadh don bhuidheann seo cuideachd, milleadh anns an Ruis, air a ghoirteachadh mu 1,500 neach mar thoradh air glainne briste bho uinneagan briste.

Ged a tha am beachd casg a chuir air bualadh asteroid leis an Talamh aig a’ mhionaid mu dheireadh fhathast do-chreidsinneach, faodar ceumannan a ghabhail fada ro làimh gus ar planaid a dhìon. Tha NASA agus buidhnean fànais eile a’ cumail orra a’ cumail sùil gheur air asteroids agus a’ leasachadh ro-innleachdan gus na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann a lughdachadh.

FAQ:

C: Dè an t-ainm a th’ air an asteroid a tha NASA a’ leantainn?

F: Tha an asteroid a tha NASA a’ leantainn air a chomharrachadh mar 525229 (2004 UU1).

C: Dè cho mòr 'sa tha an asteroid?

F: Tha an astaroid 620 troigh de dh'fhaid, an coimeas ri meud togalach mòr.

C: A bheil an asteroid air a mheas cunnartach?

A: Tha, air sgàth a mheud, thathas den bheachd gu bheil an asteroid cunnartach leis gu bheil e nas àirde na 492 troigh, a rèir seòrsachadh NASA.

C: Dè am buidheann a bhuineas don asteroid seo?

F: Buinidh an asteroid seo don bhuidheann Apollo, roinn de asteroids faisg air an Talamh a chaidh a lorg anns na 1930n.

C: An do rinn asteroids Apollo milleadh roimhe seo?

F: 'S e, ann an 2013, rinn asteroid Apollo ris an canar meteor Chelyabinsk milleadh mòr anns an Ruis, a' dochann mu 1,500 neach.