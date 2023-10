NASA a’ cumail sùil air Asteroid Colossal a’ tighinn faisg air an Talamh

Tha NASA a’ cumail sùil gheur air dòigh-obrach asteroid mòr ris an canar 1998 HH49. Thathas den bheachd gu bheil meud togalach aig 600 troigh, agus tha dùil gun sgèith an asteroid seo air an Talamh a-màireach, 17 Dàmhair. Leis an dòigh-obrach as fhaisge timcheall air 1.17 millean cilemeatair, tha NASA air an asteroid seo a sheòrsachadh mar a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach air sgàth a mheud.

A bhuineas do bhuidheann Apollo de asteroids, a tha a 'dol thairis air an Talamh agus a dh' fhaodadh a bhith nan cunnart, chaidh 1998 HH49 fhaicinn an toiseach air 28 Giblean, 1998. Bidh e a 'siubhal aig astar coimeasach de 53,233 cilemeatair san uair. Fhuair clas Apollo de asteroids aire ann an 2013 nuair a spreadh meteor Chelyabinsk, a bhuineadh don bhuidheann seo, os cionn baile-mòr Chelyabinsk na Ruis, ag adhbhrachadh milleadh agus leòn farsaing.

Gus measadh a dhèanamh air cunnart buaidh agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air orbit nan asteroids faisg air an Talamh, bidh NASA a’ cleachdadh siostam sòlaimte ris an canar Sentry II. Le bhith a’ cruinneachadh bheachdan mionaideach air suidheachadh asteroid anns na speuran, thèid an dàta aithris don Ionad Mion-phlanaid, a bhios an uairsin a’ biathadh an fhiosrachaidh sin a-steach don Ionad airson Sgrùdaidhean Rud faisg air an Talamh (CNEOS). Bidh an CNEOS a’ cleachdadh an dàta seo gus an orbit as coltaiche timcheall na grèine a stèidheachadh aig an asteroid.

Bidh Sentry II a’ cleachdadh algorithm sònraichte gus suidheachaidhean buaidh a mheasadh agus gu ro-innleachdail a’ taghadh puingean air thuaiream taobh a-staigh na roinne mì-chinnt gus tachartasan le coltachd ìosal a chomharrachadh. Leigidh seo le NASA sùil a chumail air asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach agus rabhaidhean a chuir a-mach nuair a bhios feum orra.

Mar a bhios stoirmean grèine agus asteroids fhathast nan cunnart don phlanaid againn, tha siostaman sgrùdaidh dìcheallach agus adhartach NASA a’ toirt seachad fiosrachadh deatamach airson an Talamh a dhìon bho bhuaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann.

