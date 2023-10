An Treas Buidheann de Astronauts: Luchd-tòiseachaidh ann an Rannsachadh Fànais

Anns an Dàmhair 1963, dh’ainmich NASA taghadh an treas buidheann de speuradairean. Chaidh na daoine 14 sin a thaghadh bho bhuidheann de 720 tagraichean armachd agus sìobhalta, ga fhàgail mar a’ bhuidheann speuradairean as ionnsaichte aig an àm sin. B’ e an rùn aca an soitheach-fànais Gemini le dà sheata a sgèith, a chaidh a dhealbhadh gus dòighean deuchainn a dhèanamh airson prògram laighe Apollo Moon.

Gu mì-fhortanach, bhàsaich ceathrar bhall den bhuidheann seo mus do rinn iad a’ chiad itealan-fànais aca. Ach, sgèith na speuradairean 10 a bha air fhàgail gu h-iomlan de mhiseanan 18 anns na prògraman Gemini agus Apollo. Shiubhail seachdnar dhiubh chun Ghealach, le ceathrar eadhon a’ faighinn cothrom coiseachd air an uachdar aice. Chaidh aon speuradair cuideachd air turas fad-ùine air bòrd Skylab.

Bha am pròiseas taghaidh airson an treas buidheann seo de speuradairean cruaidh. Dh’fheumadh tagraichean a bhith nan saoranaich sna SA le ceum ann an innleadaireachd no saidheans corporra, eòlas deuchainn pìleat a bhith aca no 1,000 uair de itealan itealain, a bhith 34 bliadhna a dh’aois no nas òige, agus gun a bhith nas àirde na sia troighean. Bho na 720 tagradh a fhuaireadh, thagh am bòrd taghaidh 136 tagraiche airson tuilleadh sgrìonaidh, mu dheireadh ga lughdachadh chun 14 as àirde.

Nuair a chaidh an taghadh, chaidh na speuradairean ùra tro thrèanadh farsaing agus eòlas air diofar thaobhan den phrògram fànais. Fhuair iad sònrachaidhean teignigeach gus eòlas fhaighinn ann an raointean sònraichte, leithid dealbhadh bàta-fànais agus siostaman smachd. Chòmhdaich an obair cùrsa aca cuspairean mar reul-eòlas, aerodynamics, leigheas fànais, agus geòlas. Fhuair iad eadhon trèanadh mairsinn ann an diofar àrainneachdan, nam measg jungles, fàsaichean agus uisge.

Thàinig na speuradairean 14 bho chùl-raointean eadar-dhealaichte, le seachdnar bho Fheachd Adhair na SA, ceithir bho Chabhlach na SA, aon bho US Marine Corps, agus dithis shìobhalta le eòlas armailteach. Bha na tabhartasan sònraichte aca fhèin aig gach speuradair don phrògram, leithid Edwin E. “Buzz” Aldrin, a thàinig gu bhith mar an dàrna neach a choisich air a’ Ghealach aig àm misean Apollo 11.

Bha pàirt deatamach aig an treas buidheann de speuradairean ann a bhith ag adhartachadh sgrùdadh fànais. Dh'ullaich iad an t-slighe airson miseanan san àm ri teachd agus leudaich iad ar n-eòlas air a' chosmos.

Stòran: NASA