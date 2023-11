Asteroid ùr a’ tighinn faisg air an Talamh an-diugh

Tha NASA air ainmeachadh gu bheil asteroid an-dràsta a’ dèanamh a slighe chun na Talmhainn agus gu bheil dùil gun tèid e seachad air a’ phlanaid an-diugh. Tha an asteroid, leis an t-ainm Asteroid 2023 UZ3, air aire speuradairean a ghlacadh leis gu bheil e a’ tighinn nas fhaisge air orbit na planaid againn. Eu-coltach ri asteroids roimhe, cha deach am fear seo a mheas mar ‘Rud a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach, ach tha a mheud gu math coltach ris an asteroid Chelyabinsk a rinn milleadh mòr san Ruis air ais ann an 2013.

Lorg speuradairean an asteroid a bha a’ tighinn faisg le bhith a’ cleachdadh uidheamachd sgrùdaidh adhartach NASA, a’ toirt a-steach teileasgopan leithid NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1, agus an Catalina Sky Survey. Tha na h-innealan sin deatamach airson a bhith a’ lorg agus a’ cumail sùil air Rudan faisg air an Talamh (NEO), a tha a’ toirt a-steach asteroids agus comets.

Tha meud Asteroid 2023 UZ3 iongantach, a’ tomhas timcheall air 59 troigh de leud. Gus a chuir ann an sealladh, tha e mu dheidhinn cho mòr ri taigh àbhaisteach. Ach, a dh'aindeoin a mheud, chan eil e na chunnart sa bhad don Talamh. Thèid an asteroid seachad aig astar timcheall air 1 millean cilemeatair, a dh ’fhaodadh a bhith a’ coimhead gu math faisg ach a tha fhathast na astar sàbhailte.

Tha luchd-saidheans cuideachd air comharrachadh gum buin Asteroid 2023 UZ3 don bhuidheann Apollo de Asteroids Near-Earth (NEAn). Tha tuaghan leth-mhòr aig na asteroids Apollo nas motha na tha ann an orbit na Talmhainn. Tha iad air an ainmeachadh air asteroid Apollo 1862, a chaidh a lorg anns na 1930n.

Tha dòigh-obrach dlùth an asteroid sònraichte seo don Talamh na thachartas cudromach, oir is e seo a’ chiad uair a chaidh fhaicinn a ’tighinn faisg air a’ phlanaid againn. Ged nach eil dùil ri dòighean-obrach dlùth eile a dh’ aithghearr, cumaidh speuradairean orra a’ cumail sùil air an t-slighe aca agus a’ cruinneachadh dàta gus ar tuigse mu na buidhnean celestial sin a leudachadh.

