Tha Starlink Satellites Elon Musk nan dùbhlan do Reul-eòlas

Tha bhidio ùr a tha a ’cuairteachadh air-loidhne air sealltainn an àireamh iongantach de shaidealan Starlink aig Elon Musk a’ feadaireachd timcheall na Talmhainn, a ’togail dhraghan mu na tha an dàn do speuradaireachd. Tha am bhidio a’ nochdadh gu bheil timcheall air 5,000 saideal Starlink ann, agus tha eòlaichean a’ dèanamh a-mach gum faodadh an àireamh seo a bhith nas àirde na an àireamh de rionnagan a tha rim faicinn anns na speuran a dh’ aithghearr.

Tha Starlink, a chaidh a chruthachadh leis a’ chompanaidh SpaceX aig Musk, ag amas air craoladh eadar-lìn bann-leathann cruinne a thoirt bhon fhànais. Ach, tha dragh air speuradairean gum faodadh an àireamh mhòr de na saidealan sin bacadh a chuir air na beachdan aca. Faodaidh uachdar meòrachail saideal truailleadh solais adhbhrachadh agus dragh a chuir air beachdan celestial, a dh’ fhaodadh bacadh a chuir air rannsachadh saidheansail.

Tha na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig an iomadachadh saideal seo air eagal a chuir air a’ choimhearsnachd shaidheansail. Bidh speuradairean an urra ri speuran soilleir, dorcha gus galaxies fad às, reultan agus uinneanan cosmach eile fhaicinn agus a sgrùdadh. Le mìltean de shaidealan Starlink a’ cuairteachadh na Talmhainn, tha an cunnart bho chnapan-starra agus bacadh a’ fàs.

Thathas a’ dèanamh oidhirpean gus dèiligeadh ris a’ chùis seo. Tha SpaceX air tòiseachadh ag uidheamachadh na saidealan aca le sgàilean grèine gus am faileasachd a lughdachadh agus a’ bhuaidh air reul-eòlas a lughdachadh. Ach a dh ’aindeoin sin, mar a tha an àireamh de shaidealan Starlink a’ sìor dhol am meud, tha eagal air speuradairean gur dòcha nach bi eadhon na ceumannan sin gu leòr.

Fhad ‘s a tha SpaceX fhathast dealasach a thaobh a bhith a’ leasachadh an t-suidheachaidh, tha an àireamh de shaidealan Starlink a ’nochdadh na dùbhlain a tha ro gach cuid a’ choimhearsnachd shaidheansail agus iomairtean fànais prìobhaideach. Gus cothromachadh fhaighinn eadar adhartasan teicneòlach agus gleidheadh ​​​​ionracas rannsachadh speurail feumar co-obrachadh agus fuasglaidhean ùr-ghnàthach.

Gu crìch, tha fàs luath lìonra saideal Elon Musk Starlink na dhùbhlan mòr dha speuradairean air feadh an t-saoghail. Leis a’ chomas aca a bhith nas àirde na rionnagan faicsinneach anns na speuran, tha na saidealan sin nan cunnart do àm ri teachd speuradaireachd. Mar a bhios luchd-saidheans agus companaidhean fànais a’ sgrùdadh dhòighean air a’ bhuaidh a lasachadh, tha lorg rùn a dhìonas an dà chuid conaltradh saideal agus lorg saidheansail fhathast na àrd phrìomhachas.

