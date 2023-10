Buannachdan bho bhith a’ cleachdadh crèadh bentonite airson fiaclan agus cùram beòil

By

Tha crèadh bentonite, a thàinig bho luaithre bholcànach, a’ fàs mòr-chòrdte mar roghainn nàdarra eile airson slàinteachas beòil. Eu-coltach ri toraidhean cùram beòil prìomh-shruthach anns a bheil ceimigean agus sgrìoban, tha crèadh bentonite a’ tabhann grunn bhuannachdan dha fiaclan agus slàinte beòil.

Tha crèadh bentonite air a dhèanamh suas de ghràineanan le uallach àicheil a bhios a’ cruthachadh structar coltach ri spong nuair a bhios iad a ’conaltradh ri uisge. Tha comas aig an structar seo tocsain, bacteria agus fungasan a ghabhail a-steach, ga dhèanamh na dheagh roghainn airson cùram beòil. A bharrachd air an sin, bidh e a’ fàgail mèinnirean riatanach mar calcium agus magnesium, a tha buannachdail airson slàinte beòil.

Gus crèadh bentonite a chleachdadh airson fiaclan, faodaidh tu pùdar fiacail dachaigh a chruthachadh le bhith a ’cothlamadh crèadh bentonite, soda bèicearachd, pùdar xylitol, salann mara, agus beagan bhrochan de ola riatanach airson blas. Measgaich na grìtheidean le spàin neo-mheatailt agus stòraich am pùdar ann an soitheach a-muigh. Cleachd am pùdar seo san aon dòigh ri poca fhiaclan traidiseanta, dà uair san latha mas fheàrr.

Tha grunn bhuannachdan ann a bhith a’ cleachdadh crèadh bentonite airson fiaclan. An toiseach, bidh e a 'cuideachadh le bhith a' toirt air falbh neo-chunbhalaidhean bhon bheul, a 'cur casg air leasachadh plac agus tartar. San dara h-àite, bidh e a 'neodachadh bacteria agus a' togail pH a 'bheul, a' cumail suas slàinte beòil san fharsaingeachd. San treas àite, bidh e a’ brosnachadh cruan fallain le bhith a’ toirt seachad na mèinnirean riatanach agus a’ brosnachadh cinneasachadh saliva. Mu dheireadh, faodaidh e na fiaclan a ghlanadh agus a ghlanadh, a 'toirt seachad deàrrsadh nàdarra.

Ann an co-dhùnadh, tha crèadh bentonite na dheagh roghainn eile an àite poca fhiaclan fuadain agus beul-beul. Bidh e a’ tabhann dìon an aghaidh tocsainnean, bacteria, meanbh-fhàs-bheairtean, agus searbhagan a thèid a dhèanamh nuair a bhios biadh a’ briseadh sìos. Le bhith a 'cleachdadh crèadh bentonite airson fiaclan, faodaidh tu fiaclan fallain, gomaichean, agus slàinteachas beòil iomlan a choileanadh.

