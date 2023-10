Còig asteroids deiseil airson a dhol seachad air an Talamh aig astaran dlùth, a rèir NASA

Tha NASA air còig asteroids a chomharrachadh a thathar an dùil a thig faisg air an Talamh a dh’ aithghearr. Le leud bho 20 troigh gu 1050 troigh, bidh na asteroids sin a’ dèanamh na dòighean as fhaisge air a’ phlanaid againn.

Bidh a’ chiad asteroid, a tha mu 20 troigh de leud, a’ dol seachad aig astar mu 352,000 mìle bhon Talamh. Bidh an astaroid bheag seo a’ siubhal aig astar 11,000 mìle san uair.

Tha an dàrna asteroid gu math nas motha, le leud timcheall air 330 troigh. Bidh e a’ dol seachad aig astar timcheall air 0.34 aonad speurail (AU), no timcheall air 31 millean mìle. Thathas den bheachd gu bheil astar an asteroid seo timcheall air 21,000 mìle san uair.

Bidh an treas asteroid, a tha mu 525 troigh de leud, a 'tighinn taobh a-staigh 0.048 AU (timcheall air 4.5 millean mìle) den Talamh. Tha dùil gum bi astar aige mu 4,800 mìle san uair.

Is e an ceathramh asteroid am fear as motha am measg na buidhne, le leud 1050 troigh. Bidh e a’ dol seachad aig astar timcheall air 0.04 AU (timcheall air 3.7 millean mìle). Thathas an dùil gum bi an astaroid seo aig astar 15,000 mìle san uair.

Mu dheireadh, bidh an còigeamh asteroid, a tha mu 65 troigh de leud, a 'tighinn taobh a-staigh 0.079 AU (timcheall air 7.4 millean mìle) den Talamh. Bidh i a' siubhal aig astar de mu 10,000 mìle san uair.

Fhad ‘s a tha na asteroids sin a’ dol seachad gu ìre mhath faisg air an Talamh, chan eil adhbhar dragh sam bith ann leis nach eil gin dhiubh nan cunnart tubaist. Bidh NASA gu cunbhalach a’ cumail sùil air asteroids gus sùil a chumail air na slighean aca agus gus cunnartan sam bith a dh’ fhaodadh a bhith nan cois don phlanaid againn a mheasadh.

- Aonad Reul-eòlais (AU): aonad faid a thathar a’ cleachdadh ann an reul-eòlas, co-ionann ris an astar cuibheasach eadar an Talamh agus a’ Ghrian (mu 93 millean mìle no 150 millean cilemeatair)

- Luas an t-solais: an astar aig a bheil solas a’ siubhal ann am falamh, timcheall air 299,792 cilemeatair san diog no timcheall air 186,282 mìle san diog.