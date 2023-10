Còig asteroids airson a dhol seachad air an Talamh aig astaran dlùth: astar, meud agus barrachd

Tha NASA air nochdadh o chionn ghoirid gum bi còig asteroids a’ dèanamh an dòighean as fhaisge air an Talamh agus gun tèid iad seachad air a’ phlanaid a dh’ aithghearr. Tha astar, meud, astar, agus mion-fhiosrachadh eile mu na asteroids sin gu math inntinneach.

Thathas an dùil gun tèid aon de na asteroids, leis an t-ainm Asteroid 2023 TK15, seachad air an Talamh an-diugh, 20 Dàmhair. Bidh an astar eadar Asteroid 2023 TK15 agus an Talamh dìreach 380,000 cilemeatair. Tha a’ chreag fhànais seo a’ siubhal aig astar iongantach faisg air 79,022 cilemeatair san uair agus tha leud aice mu 75 troigh.

Is e asteroid eile air an liosta Asteroid 2020 UR, a tha an ìre mhath nas lugha le leud dìreach 29 troighean. Thathas cuideachd an dùil a dhol seachad air an Talamh air 20 Dàmhair, agus bheir an orbit aige cho faisg air 2.2 millean cilemeatair gu uachdar ar planaid. Tha NASA air a ràdh gu bheil an asteroid seo a’ gluasad aig astar timcheall air 46,490 cilemeatair san uair.

Ged a dh’ fhaodadh na dòighean-obrach dlùth seo a bhith eagallach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil gin de na asteroids sin nan cunnart don Talamh. Bidh iad dìreach a’ dol seachad agus a’ leantainn air an turas tron ​​fhànais. Tha sgrùdadh agus amharc air nithean celestial mar sin a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor mun t-siostam grèine againn agus a daineamaigs.

Tha na foillseachaidhean le NASA mu na còig asteroids sin a’ soilleireachadh na h-oidhirpean leantainneach gus lorg agus sùil a chumail air nithean faisg air an Talamh. Tro rannsachadh leantainneach agus amharc, faodaidh luchd-saidheans ar tuigse mun chosmos àrdachadh agus is dòcha ro-innleachdan a leasachadh gus ar planaid a dhìon bho chunnartan sam bith san àm ri teachd.

Stòran: NASA