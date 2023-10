Bidh NASA a’ cumail sùil air Asteroid 2023 TC7 a’ tighinn faisg air an Talamh

Tha NASA an-còmhnaidh a’ cumail sùil air agus a’ sgrùdadh asteroids a thig faisg air an Talamh gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid. Le measgachadh de theileasgopan fànais agus ionadan-amhairc stèidhichte air an talamh, a’ toirt a-steach Teileasgop Hubble Space, tha NASA air còrr air 1.2 millean asteroids aithnichte a chomharrachadh. Ged nach eil bagairtean sa bhad bho asteroids, tha e cudromach an lorg gus casg a chuir air mòr-thubaistean.

Is e aon asteroid a chaidh a lorg o chionn ghoirid le NASA 2023 TC7. Tha an asteroid seo mu 48 troigh a leud, timcheall air meud taigh àbhaisteach. Thathas an dùil gum bi coinneamh dlùth aige ris an Talamh air 15 Dàmhair 2023, aig astar 666,000 cilemeatair. A’ siubhal aig astar iongantach de 24,510 cilemeatair san uair, buinidh 2023 TC7 don Teaghlach Aten de asteroids, air a bheil fios gu bheil orbitan fiùghantach aca a bheir faisg air an Talamh iad.

A dh ’aindeoin gun deach an asteroid seo fhaicinn an toiseach air 11 Dàmhair 2023, agus an sealladh mu dheireadh aige air 14 Dàmhair, chan eilear den bheachd gu bheil e na chunnart don phlanaid againn air sgàth cho beag‘ s a tha e. A rèir NASA, chan eil ach asteroids nas motha na 492 troigh air am meas a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach.

Tha na asteroids Aten, dham buin 2023 TC7, nam buidheann de bhuidhnean celestial le orbits a tha a’ trasnadh slighe na Talmhainn. Canar asteroids tarsainn na Talmhainn riutha còmhla agus chaidh an lorg an toiseach ann an 1976 leis an speuradair Eleanor Helin aig Amharclann Palomar.

Tha pàirt deatamach aig oidhirpean dìcheallach NASA agus buidhnean fànais eile ann a bhith a’ lorg agus a’ sgrùdadh asteroids ann a bhith a’ dìon ar planaid. Ged is dòcha nach bi asteroids beaga nan cunnart mòr, tha feum air sgrùdadh leantainneach gus an Talamh a dhìon bho chunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann.

