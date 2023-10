Bidh seann daoimeanan Superdeep a’ seada solas air cruthachadh Supercontinent

Tha sgioba eadar-nàiseanta de eòlaichean air mion-sgrùdadh a dhèanamh air seann daoimeanan superdeep bho mhèinnean ann am Brasil agus Afraga an Iar, a’ tilgeil solas ùr air cruthachadh, seasmhachd agus gluasad supercontinents. Tha na daoimeanan sin, a chaidh a chruthachadh eadar 650 agus 450 millean bliadhna air ais fon supercontinent Gondwana, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mean-fhàs mòr-thìrean anns na tràth ìrean de bheatha iom-fhillte air an Talamh.

Faodaidh daoimeanan, a chruthaich milleanan gu billeanan de bhliadhnaichean air ais, fiosrachadh a thoirt seachad mu fhallainn na Talmhainn. Tha iad mar aon den bheagan mhèinnirean as urrainn a bhith beò agus a’ clàradh seann chuairtean cruthachaidh is sgrios supercontinents. Tha mion-sgrùdadh air na daoimeanan superdeep sin air pròiseasan geòlais nach robh aithnichte roimhe seo a nochdadh agus am pàirt ann am fàs supercontinents mar Gondwana.

Chuir an sgioba eòlaichean, air a stiùireadh leis an Dotair Suzette Timmerman à Oilthigh Bern san Eilbheis, ceann-latha air na daoimeanan a bha domhainn fo Gondwana. Fhuair iad a-mach gun deach na daoimeanan a chruthachadh nuair a bha an supercontinent a’ còmhdach a’ Phòla a Deas eadar 650 agus 450 millean bliadhna air ais. Thàinig na creagan aoigheachd dha na daoimeanan gu bhith beothail nuair a chaidh daoimean a chruthachadh, a’ giùlan stuth culaidh fo-thalamh agus na daoimeanan, gu h-èifeachdach a’ cur ri fàs an supercontinent bho shìos.

O chionn timcheall air 120 millean bliadhna, thòisich Gondwana a 'briseadh às a chèile, agus mar thoradh air sin chaidh cuantan an latha an-diugh mar an Atlantaig a chruthachadh. Chaidh na daoimeanan, a’ giùlan còmhdach glaiste den chreig aoigheachd, a thoirt gu uachdar na Talmhainn aig àm sprèadhadh bholcànach fòirneartach o chionn timcheall air 90 millean bliadhna. Thachair na sprèadhaidhean sin air na pìosan mòr-thìreach de Bhrasil agus Afraga an Iar, a bha uair na phàirt de Gondwana.

Tha sgrùdadh air na daoimeanan superdeep seo air seallaidhean a thoirt seachad mu bhith a’ cruthachadh agus a’ bunailteachadh mòr-thìrean, aig a’ cheann thall a’ cur ri mean-fhàs tràth beatha air an Talamh. Tha eachdraidh iom-fhillte nan daoimeanan sin a’ nochdadh gu bheil iad air siubhal gu dìreach agus gu còmhnard taobh a-staigh na Talmhainn, a’ lorg cruthachadh agus mean-fhàs na supercontinent. Tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh àite riatanach daoimeanan ann a bhith a’ tuigsinn fàs agus gluasad mòr-thìrean.

Tha deuchainnean agus mion-sgrùdaidhean air in-ghabhail daoimean a’ dol air adhart aig Oilthigh Witwatersrand ann an Afraga a Deas, far a bheilear a’ leasachadh obair-lann isotope ùr agus dòighean-obrach. Tha an rannsachadh ag amas air ar tuigse àrdachadh air mar a bhios mòr-thìrean ag atharrachadh agus a’ gluasad, a bharrachd air an cudromachd airson leasachadh agus seasmhachd beatha air an Talamh.

