Sgrùdadh a’ lorg ginean Neanderthal ann an daoine an latha an-diugh

Tha sgrùdadh ginteil o chionn ghoirid a rinn Oilthigh Geneva air tuilleadh fianais a thoirt seachad mu eadar-ghintinn eadar daoine an latha an-diugh agus Neanderthals. Sheall an rannsachadh, a rinn mion-sgrùdadh air DNA cuid de dhaoine an latha an-diugh, gu robh earrannan DNA le sealbh Neanderthal anns na genomes aca.

O chionn timcheall air 40,000 bliadhna, chaidh Homo sapiens à Afraga a-steach do phàirtean an iar Eurasia, far an robh Neanderthals air a bhith a’ fuireach airson mìltean de bhliadhnaichean mu thràth. Is ann aig an àm conaltraidh seo a thathas a’ creidsinn gun do thachair eadar-ghintinn eadar an dà ghnè.

Le bhith a’ sgrùdadh cuairteachadh ghinean Neanderthal ann an àireamhan daonna an latha an-diugh, tha an luchd-rannsachaidh ag amas air tuigse nas fheàrr fhaighinn air eachdraidh cho-roinnte an dà ghnè seo. Tha an rannsachadh ùr seo a’ tilgeil solas air an dìleab ginteil a dh’ fhàg Neanderthals ann an DNA daonna an latha an-diugh.

Tha an sgrùdadh a’ cur ri sgrùdadh leantainneach air mean-fhàs daonna, a’ sealltainn gun robh àite cudromach aig eadar-obrachaidhean àrsaidh eadar diofar ghnèithean hominin ann a bhith a’ cumadh cumadh ginteil dhaoine an latha an-diugh. A bharrachd air an sin, tha e a’ cur cuideam air iom-fhillteachd mean-fhàs daonna, a’ soilleireachadh gu bheil an sgeulachd againn ceangailte gu dlùth ri sgeulachd ar càirdean mean-fhàs.

Tha na co-dhùnaidhean sin cudromach oir tha iad a’ soilleireachadh an dàimh fhada eadar Homo sapiens agus Neanderthals, a’ sealltainn gu robh an iomlaid bith-eòlasach eadar an dà ghnè seo nas fharsainge na bhathas a’ creidsinn roimhe. Tha e a’ toirt seachad tuilleadh fianais mu làthaireachd ghinean Neanderthal ann an àireamhan daonna an latha an-diugh taobh a-muigh Afraga.

Tha an sgrùdadh seo gar cuideachadh gus tòimhseachan toinnte mean-fhàs daonna a thoirt còmhla, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air eachdraidh ar sinnsearachd. Le bhith a’ lorg lorgan-coise ginteil ar seann chàirdean, tha sinn a’ faighinn tuigse nas doimhne air a’ ghrèis-bhrat beairteach ann an eachdraidh ar gnè.

stòran:

- Oilthigh Geneva: Tha sgrùdadh air a stiùireadh le Oilthigh Geneva a’ nochdadh cuairteachadh ghinean Neanderthal ann an daoine an latha an-diugh.