Ìomhaighean stereoscopic de stuth Asteroid Bennu air fhaighinn air ais le misean OSIRIS-REx aig NASA

O chionn ghoirid lìbhrig misean OSIRIS-REx NASA stuth bhon asteroid Bennu chun Talamh. Chaidh an stuth seo, a tha air a stòradh an-dràsta ann an seòmar glan aig Ionad Fànais Johnson aig NASA, a chruinneachadh a’ cleachdadh an inneal Togail Eisimpleir Touch-and-Go (TAGSAM) ann an 2020.

Ged nach robh ìomhaighean stereoscopic mar phàirt den mhisean an toiseach, fhuair Brian May, cluicheadair giotàr is speuradair na Banrigh, agus Claudia Manzoni, cuireadh bho phrìomh neach-sgrùdaidh an rùin, Dante Lauretta, a dhol còmhla ris an sgioba saidheans agus an dàta lèirsinneach a fhuair camarathan an t-soithich a chleachdadh gus cruthaich ìomhaighean 3D de Benu.

Gus ìomhaighean stereoscopic a chruthachadh, chaidh paidhrichean de dhealbhan de uachdar Bennu a thoirt bho dhiofar sheallaidhean a shireadh. Dh'fheumadh an dealachadh eadar na seallaidhean sin, ris an canar a' bhun-loidhne, a bhith ceart airson mothachadh air doimhneachd agus fìrinn a thoirt seachad nuair a thathas a' coimhead air gu stereoscopic. Tha na h-ìomhaighean clì is deas air an lìbhrigeadh fa leth do gach sùil, a’ samhlachadh mar a tha sinn a’ faicinn doimhneachd ann am fìor bheatha.

Rinn an sgioba gleidhidh e furasta dha May agus Manzoni paidhir ìomhaighean cha mhòr foirfe a lorg a ’sealltainn structar dlùth beagan ghràinean den sampall dorcha Bennu. Leigidh na h-ìomhaighean seo le luchd-amhairc doimhneachd eòlas fhaighinn le bhith a’ gabhail fois ann an tuaghan an sùilean no a’ cleachdadh stereoscope.

Tha na “ulpagan” as motha anns na h-ìomhaighean timcheall air 1 ceudameatair tarsainn. Tha an cruinneachadh seo de dh’ ìomhaighean stereoscopic a’ toirt sealladh gun samhail air misean eachdraidh OSIRIS-REx agus mion-fhiosrachadh toinnte an asteroid Bennu.

