Bidh NASA a’ putadh crìochan clò-bhualadh 3D le RAMFIRE Rocket Nozzle

Ann an coileanadh ùr-nodha, tha innleadairean NASA, ann an co-obrachadh le Elementum 3D, air deuchainn soirbheachail a dhèanamh air inneal rocaid clò-bhuailte 3D air a dhèanamh le alùmanum. Tha an adhartas seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an oidhirpean leantainneach NASA gus teicneòlasan saothrachaidh cuir-ris a luathachadh airson sgrùdadh fànais.

Gu traidiseanta, cha deach alùmanum a chleachdadh gu farsaing ann an rocaid air sgàth cho fulangach sa tha e teas, a dh’ fhaodadh a bhith a’ sgàineadh fo fhìor theodhachd spreadhaidhean einnsean rocaid. Ach, fo iomairt Saothrachadh Reactive Additive for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) aig NASA, chaidh fuasgladh innleachadh gus dèiligeadh ris an dùbhlan seo, a’ leigeil le alùmanum na feartan adhartach aige a thaisbeanadh.

Tha am prìomh innleachdas ann an dealbhadh nan rocaidean fhèin, a’ nochdadh seanalan a-staigh a bhios gu h-èifeachdach ag ath-stiùireadh teas agus a chuireas casg air a’ mheatailt bho bhith a’ leaghadh. Le bhith a’ cleachdadh tasgadh lùth stiùirichte le pùdar laser (LP-DED) clò-bhualadh 3D, faodar an nozzle RAMFIRE a thoirt a-mach mar aon phìos, a’ cur às don fheum air mìltean de cho-phàirtean fa-leth a bhiodh riatanach le dòighean saothrachaidh traidiseanta.

Chuir Paul Gradl, prìomh neach-sgrùdaidh na h-iomairt RAMFIRE aig Marshall Space Flight Centre aig NASA, an cèill gu robh e dòchasach a thaobh an toraidh agus na h-oidhirpean co-obrachail gus an rocaid a leasachadh agus a chlò-bhualadh. Thog e air na chuir com-pàirteachasan gnìomhachais ris, ag ràdh, “Tha sinn air na ceumannan sa phròiseas saothrachaidh a lughdachadh, a’ leigeil leinn co-phàirtean einnsean mòr a dhèanamh mar aon thogail ann am beagan làithean. ”

Le bhith a’ dèanamh deuchainn soirbheachail air na nozzles clò-bhuailte 3D fo fhìor shamhlaidhean teas is cuideam a’ fosgladh chothroman ùra airson sgrùdadh fànais. Tha nàdar aotrom an stuth alùmanum a’ comasachadh luchdan pàighidh nas motha a chuir a-steach don fhànais, ag atharrachadh comasan còmhdhail rocaidean NASA.

A’ coimhead air adhart, tha NASA an dùil an cleachdadh de shaothrachadh cuir-ris a leudachadh gu pròiseactan eile anns a bheil alùmanum, a’ toirt a-steach cinneasachadh saideal pàirtean. Tha a’ bhuidheann cuideachd ag amas air barrachd co-obrachaidh a bhrosnachadh le companaidhean saothrachaidh cuir-ris a bharrachd, luchd-ùidh, agus buidhnean rannsachaidh.

Chan e a-mhàin gu bheil an rocaid RAMFIRE a’ riochdachadh inneal-atharrachaidh geama airson NASA ach tha e cuideachd a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdadh leudaichte air orbit na Talmhainn, a’ Ghealach, Mars agus nas fhaide air falbh.

CÀBHA

1. Dè a th' ann an RAMFIRE?

Tha RAMFIRE a’ seasamh airson Saothrachadh Cur-ris Reactive airson a’ Cheathramh Tionndadh Gnìomhachais. Is e iomairt a th’ ann le NASA a tha ag amas air teicneòlasan saothrachaidh cuir-ris a chleachdadh airson sgrùdadh fànais.

2. Ciamar a tha an nozzle rocaid RAMFIRE eadar-dhealaichte bho shoic rocaid traidiseanta?

Tha an inneal rocaid RAMFIRE a’ nochdadh seanalan a-staigh a bhios ag ath-stiùireadh teas agus a chuireas casg air an stuth alùmanum bho bhith a’ leaghadh fo theodhachd anabarrach. Tha nozzles rocaid traidiseanta air an dèanamh le alùmanum buailteach a bhith a’ sgàineadh air sgàth cho fulangach sa tha iad le teas.

3. Ciamar a tha an RAMFIRE nozzle saothrachadh?

Tha an nozzle RAMFIRE air a thoirt a-mach le bhith a’ cleachdadh tasgadh lùth stiùirichte le pùdar laser (LP-DED) clò-bhualadh 3D. Leigidh seo leis an nozzle a thogail mar aon phìos, a’ cur às don fheum air mìltean de cho-phàirtean fa-leth a chruinneachadh.

4. Dè na buannachdan a th 'ann a bhith a' cleachdadh an nozzle RAMFIRE clò-bhuailte 3D?

Tha an stuth aotrom alùmanum a thathar a’ cleachdadh ann an nozzle RAMFIRE a’ leigeil le luchdan pàighidh nas motha a chuir a-steach don fhànais. Tha an lughdachadh cuideam seo a’ toirt buannachdan mòra a thaobh èifeachdas rocaid agus comasan leudaichte airson sgrùdadh fànais.