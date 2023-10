Ceanglaichean ùra air an lorg eadar solas agus meacanaig: A’ foillseachadh an eadar-chluiche bunaiteach

Dh’ fhàg am fiosaig Duitseach Christiaan Huygens, ged nach deach aithneachadh gu farsaing, comharra do-sheachanta air raointean optics agus meacanaig clasaigeach aig deireadh an t-17mh linn. Dh’ atharraich an teòiridh tonn aige air solais optics fiosaigeach, fhad ‘s a bha an innleachd aige air a’ ghleoc pendulum mar an neach-glèidhidh ùine as ceart airson faisg air trì linntean. O chionn ghoirid, tha fiosaig aig Institiud Teicneòlais Stevens air sgrùdadh a dhèanamh air obair Huygens air pendulums bho 1673 agus air ceanglaichean iongantach a lorg eadar feartan solais agus siostaman meacanaigeach.

A’ cleachdadh teòirim meacanaigeach Huygens mar bhunait, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air dà fheart cudromach de sholas: polarachadh agus dol an sàs clasaigeach. Tha na feartan sin a’ toirt sealladh dhuinn air nàdar dùbailte an t-solais, a dh’ fhaodar a thuigsinn an dà chuid mar thonnan agus mìrean. Ged a bhios an raon cuantamach gu tric a’ glacadh follaiseachd ann an còmhraidhean mu dhol an sàs, tha co-dhùnaidhean na sgioba a’ soilleireachadh ceangal eadar bun-bheachdan tonn gràin ann an tonnan aotrom clasaigeach agus siostaman meacanaigeach.

Tha ceangal clasaigeach a’ toirt iomradh air na co-dhàimhean eadar feartan nì gun a bhith a’ beachdachadh air na stàitean neo-chinnteach aca mus tèid an tomhas. Tha polarachadh, air an làimh eile, a’ comharrachadh seilbh stiùiridh oscillation tonn aotrom. Le bhith a’ làimhseachadh solas mar shiostam meacanaigeach, shoirbhich leis an sgioba fhaicinn agus chleachd iad co-aontaran corporra a bha air an deagh stèidheachadh gus cunntas a thoirt air a ghiùlan. Anns an tòir seo, fhuair iad a-mach gu bheil an ìre de polarachadh a’ freagairt gu dìreach ri bhith a’ dol an sàs ann an àite-feòir. Mar a bhios aon paramadair ag àrdachadh, bidh am paramadair eile a’ dol sìos, a’ comasachadh ìrean ceangail a thighinn a-steach bho ìrean polarachaidh agus a chaochladh.

Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh ùr-nodha seo a’ sìmpleachadh ar tuigse air an t-saoghal chorporra ach tha e cuideachd a’ faighinn a-mach na ceanglaichean gnèitheach eadar laghan a tha coltach nach eil càirdeach dhaibh. Le bhith a’ soilleireachadh an eadar-chluiche eadar solas agus meacanaig tro lionsa obair Huygens, tha an sgrùdadh a’ cur ri adhartasan ann an optics agus meacanaig clasaigeach.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Cò a th’ ann an Christiaan Huygens?

F: Bha Christiaan Huygens na eòlaiche fiosaig ainmeil às an Òlaind a chuir gu mòr ri raointean optics agus meacanaig clasaigeach aig deireadh an t-17mh linn.

C: Dè na tabhartasan sònraichte a bh’ aig Huygens?

A: Mhol Huygens teòiridh tonn solais a bha na bhunait airson optics fiosaigeach agus a chruthaich an gleoc pendulum, a bha mar an neach-glèidhidh ùine as ceart airson faisg air 300 bliadhna.

C: Dè na ceanglaichean a chaidh a lorg eadar solas agus meacanaig?

F: Lorg luchd-fiosaig aig Institiud Teicneòlais Stevens gu bheil an ìre de polarachadh ann an tonn solais co-cheangailte ri ceangal vectar-space. Mar a bhios polarachadh a’ dol am meud, bidh dol-a-steach a’ dol sìos, agus a chaochladh.

C: Dè a th 'ann an ceangal clasaigeach?

F: Tha ceangal clasaigeach a’ toirt cunntas air co-dhàimhean eadar feartan nì gun a bhith a’ beachdachadh air na stàitean mì-chinnteach aca mus tèid an tomhas.

C: Dè a th 'ann am polarachadh ann an co-theacsa solais?

F: Is e polarachadh an t-seilbh stiùiridh aig oscillation tonn aotrom, a’ sealltainn a gluasad suas is sìos no clì is deas.