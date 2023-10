STS-58: A’ dèanamh Rannsachadh Saidheansan Beatha san fhànais

Air 18 Dàmhair 1993, thòisich ionad-fànais Columbia air misean STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Bha am misean seo ag amas air tuigse mu atharrachadh eòlas-inntinn gu itealan fànais adhartachadh tro shreath de dheuchainnean adhartach. Anns an sgioba seachd-bhall de STS-58 bha an Comanndair Iain E. Blaha, am Pìleat Richard A. Searfoss, an Ceannard Payload Dr. M. Rhea Seddon, Speisealaichean Misean Uilleam S. MacArtair, an Dotair Dàibhidh A. Wolf, Shannon M. Lucid , agus Speisealaiche Payload Dr Martin J. Fettman.

B’ e prìomh amas a’ mhisean sgrùdadh a dhèanamh air na siostaman cardiovascular, pulmonary, riaghlaidh, neurovestibular, agus musculoskeletal gus seallaidhean fhaighinn air na freagairtean fios-eòlasach a thaobh itealaich fànais. Thairis air 14 latha, rinn an sgioba 14 deuchainnean, le ochd dhiubh a’ toirt a-steach speuradairean mar chuspairean deuchainn agus na sia eile a’ cleachdadh radain obair-lann.

Gus an toradh saidheans as fheàrr a thoirt dha na prìomh luchd-sgrùdaidh, chaidh am misean Spacelab-4 tùsail, anns an robh cus ballrachd, a roinn ann an dà mhisean. Chaidh am misean STS-58 seo, mar an dàrna pàirt, ainmeachadh mar SLS-2. Bha am misean SLS-1 mu dheireadh air tachairt san Ògmhios 1991 agus bha e a’ toirt a-steach naoi deuchainnean a rinn sgioba de sheachdnar bhall.

Space shuttle Thog Columbia dheth bho Ionad Fànais Ceanadach ann am Florida, a’ dèanamh an 15mh foillseachadh de a bheatha. Bha an sgioba ag obair anns a’ mhodal Spacelab, a chaidh a chuir suas ann am bàgh luchd-pàighidh an t-seirbheis shuttle. Chaidh am modal seo a leasachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) agus chaidh a chleachdadh ann am miseanan roimhe seo cuideachd.

Bha na deuchainnean air STS-58 ag iarraidh air buill a’ chriutha dàta farsaing a chruinneachadh agus a sgrùdadh, an dà chuid ron agus rè a’ mhisean. Mar eisimpleir, bha catheters aig Lucid agus Fettman air an snàthadh tro na veins gàirdean aca a-steach do na cridheachan aca gus tomhas dìreach a dhèanamh air a’ bhuaidh a bha aig dìth cuideam air cuideam meadhan venous. Rinn an sgioba sgrùdadh cuideachd air atharrachadh motair mothachaidh, a’ cleachdadh cruinneach rothlach le dotagan dathte agus cathair rothlach gus tuigse speuradairean agus reflexes ann an dìth cuideim a thomhas.

A bharrachd air na deuchainnean saidheansail, bha an sgioba an sàs ann an gnìomhan eile, leithid pàirt a ghabhail anns a’ Phrògram Meidigeach Orbiter Ùine Leudaichte agus conaltradh le daoine air an talamh tron ​​​​Experiment Rèidio Neo-dhreuchdail Shuttle. Ghabh iad cuideachd an cothrom còrr air 4,000 dealbh den Talamh a ghlacadh gu h-ìosal.

Uile gu lèir, bha misean STS-58 na chlach-mhìle chudromach ann an rannsachadh saidheansan beatha a chaidh a dhèanamh san fhànais. Thug e seachad seallaidhean luachmhor air atharrachadh eòlas-inntinn gu solas-fànais agus shuidhich e an t-slighe airson miseanan agus deuchainnean san àm ri teachd san raon seo.

stòran:

- NASA

- Buidheann Fànais na h-Eòrpa