Sgrùdadh ùr a’ sealltainn goilf agus coiseachd a’ leasachadh gnìomh inntinneil ann an inbhich nas sine

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann am BMJ Open Sport & Exercise Medicine a’ nochdadh gum faod a bhith an sàs ann an cuairt goilf 18-toll no crìoch a chur air 6 km de choiseachd Lochlannach no cunbhalach cur gu mòr ri gnìomhachd inntinneil sa bhad ann an inbhich nas sine. Bha an rannsachadh, air a stiùireadh le sgioba eadar-nàiseanta bho Oilthigh Taobh an Ear na Fionnlainne, Oilthigh Dhùn Èideann, agus ETH Zürich, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air a’ bhuaidh a bhiodh aig trì gnìomhan aerobics sònraichte air eòlas-inntinn agus freagairtean bith-eòlasach co-cheangailte ri daoine nas sine fallain.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach 25 goilfearan inbheach nas sine aois 65 agus nas sine. Rinn com-pàirtichean trì buillean dian de eacarsaich aerobic: cuairt goilf 18-toll, seisean 6 km de choiseachd Lochlannach, agus seisean coiseachd cunbhalach 6 km. Chaidh gach eacarsaich a dhèanamh ann an àrainneachd fìor, le com-pàirtichean a 'cumail suas an astar coiseachd àbhaisteach.

Chaidh gnìomh inntinneil a thomhas a’ cleachdadh an Deuchainn Dèanamh Slighe (TMT) A agus B, a bhios a’ measadh aire, astar giollachd, agus comas atharrachadh gnìomh. A bharrachd air an sin, chaidh sampallan fala a chruinneachadh gus sùil a chumail air na h-ìrean de fhactar neurotrophic a thig bho eanchainn (BDNF) agus cathepsin B (CTSB), a thathas a’ creidsinn a tha a ’nochdadh buannachdan inntinneil eacarsaich. Chlàr innealan sgrùdaidh fallaineachd dàta eacarsaich sònraichte, fhad ‘s a bha sensor ECG a’ cumail sùil air ìre cridhe.

Nochd na co-dhùnaidhean gun do leasaich na trì gnìomhachdan - 18 tuill goilf, 6 km de choiseachd Lochlannach, no 6 km de choiseachd cunbhalach - gnìomhan inntinneil nas ìsle, leithid aire agus astar giollachd, mar a chaidh a thomhas leis an deuchainn TMT-A. Bha coiseachd Lochlannach agus coiseachd cunbhalach gu sònraichte co-cheangailte ri gnìomhan gnìomh leasaichte, mar a chaidh a thomhas leis an deuchainn TMT-B.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha eacarsaich aerobic a tha iomchaidh airson aois, leithid goilf agus coiseachd, ann a bhith a’ cumail suas agus ag àrdachadh gnìomh inntinneil am measg inbhich nas sine. Ged a tha feum air barrachd rannsachaidh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na dòighean bunaiteach, tha sgrùdaidhean roimhe seo cuideachd air moladh gum faodadh buannachdan inntinneil a bhith aig eacarsaich agus gum faodadh e a bhith na ro-innleachd gus cuir an-aghaidh crìonadh inntinneil.

FAQ:

C: Cia mheud com-pàirtiche a bha an sàs san sgrùdadh?

F: Anns an sgrùdadh bha 25 goilfearan fallain nas sine aois 65 agus nas sine.

C: Dè na gnìomhan inntinneil a chaidh a thomhas?

A: Thomhais an sgrùdadh gnìomhan inntinneil nas ìsle, leithid aire agus astar giullachd (deuchainn TMT-A), agus gnìomhan gnìomh nas dùbhlanaiche, leithid comas atharrachadh gnìomh (deuchainn TMT-B).

C: An robh buaidh chudromach sam bith air na h-ìrean de fhactar neurotrophic a thàinig bhon eanchainn (BDNF) agus cathepsin B (CTSB)?

A: Cha robhar a’ faicinn buaidh chudromach sam bith air ìrean BDNF agus CTSB.