5 Asteroids a’ tighinn faisg air an Talamh: Meud, astar, agus mion-fhiosrachadh air astar air fhoillseachadh

Tha NASA air còig asteroids a chomharrachadh a tha an-dràsta a ’goirteachadh a dh’ ionnsaigh na Talmhainn agus nì iad dòighean dlùth anns na làithean a tha romhainn. Tha na asteroids sin eadar-dhealaichte ann am meud agus astar, le aon dhiubh cha mhòr cho mòr ri togalach. Seo na prìomh fhiosrachadh mu gach aon de na creagan fànais sin.

Asteroid 2023 SN1: Tha an asteroid seo, le leud de 15 troighean, an-dràsta air a slighe chun na Talmhainn agus thèid e seachad gu dlùth air 20 Sultain. Tha e a 'siubhal aig astar 58,306 cilemeatair san uair. Bidh an dòigh-obrach as fhaisge air an asteroid seo dìreach 332,000 cilemeatair, a tha eadhon nas fhaisge na an astar chun Ghealach.

Asteroid 2023 RP9: Le leud timcheall air 90 troigh, tha Asteroid 2023 RP9 cuideachd a 'dèanamh air an Talamh agus bidh an dòigh-obrach as fhaisge air air 20 Sultain. Bidh e a 'gluasad aig astar iongantach de 47,678 cilemeatair san uair agus bidh e ag ionndrainn an Talamh le dìreach 881,000 cilemeatair.

Cha deach na trì asteroids a tha air fhàgail a mhìneachadh leotha fhèin san artaigil stòr, ach tha coltas ann gu bheil feartan co-chosmhail aca a thaobh meud, astar, agus cho faisg air an Talamh.

Tha na dòighean-obrach dlùth seo le asteroids nan cuimhneachan air an fhìor fhaireachas a tha a dhìth ann a bhith a’ cumail sùil air nithean fànais aig a bheil cothrom tighinn faisg air a’ phlanaid againn. Bidh NASA agus buidhnean fànais eile air feadh an t-saoghail a’ cumail sùil leantainneach air asteroids agus buidhnean celestial eile gus dèanamh cinnteach gum faighear lorg tràth agus ro-innleachdan lasachaidh ma tha sin riatanach.

Tha e cudromach a thoirt fa-near, ged a tha na asteroids sin a’ dèanamh dòighean gu math faisg air an Talamh, nach eil adhbhar dragh sam bith ann an-dràsta leis nach eil na slighean àireamhaichte aca a’ nochdadh cunnart mòr bho thubaist. Bheir na coinneamhan sin cothroman luachmhor do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air na creagan fànais sin gu dlùth agus ar tuigse air an sgrìobhadh agus an giùlan adhartachadh.

stòran:

- NASA (Rianachd Nàiseanta Aeronautics agus Fànais)