A 'coimhead air a' Ghealach, Venus, Jupiter, agus Saturn san adhar

Tha an artaigil seo a 'toirt seachad geàrr-chunntas de na tachartasan san adhair a th' ann an-dràsta, a 'gabhail a-steach suidheachadh agus gluasadan Venus, Jupiter, agus Saturn.

Ann an speur na maidne, chithear Venus sgoinneil san ear-dheas ro èirigh na grèine. Tha e an-dràsta aig an ìre as àirde de èirigh ro èirigh na grèine, a mhaireas gu 6 Samhain. Aig uair a thìde ro èirigh na grèine, tha Venus còrr air 30 ° os cionn fàire an ear-ear-dheas agus a 'gluasad chun an ear air beulaibh an reul-bhad Leo. Tha e suidhichte nas lugha na 20 ° air an taobh chlì gu h-ìosal de Regulus, an rionnag as soilleire ann an Leo. Ach, air sgàth gu bheil gealach shoilleir anns na speuran, is dòcha gur e seo a’ mhadainn mu dheireadh airson còrr air seachdain gus rionnagan Leo fhaicinn gun taic bho phrosbaig.

Air an làimh eile, lorgar Jupiter anns na speuran an iar, nas lugha na 20 ° suas agus os cionn 125 ° bho Venus. Tha a’ bheàrn eadar Venus agus Jupiter a’ sìor leudachadh gach latha. Nuair a ruigeas an dealachadh 180 °, suidhichidh Jupiter mar a bhios Venus ag èirigh. Bidh seo a’ tachairt air 10 Dùbhlachd. Às deidh sin, suidhichidh Jupiter mus èirich Venus.

Ann an speur an fheasgair, chithear Saturn os cionn fàire an ear-dheas às deidh dol fodha na grèine. Chan eil e cho soilleir ri Venus no Jupiter ach tha e fhathast mar aon de na cuirp as soilleire a tha coltach ri rionnagan anns na speuran. Gheibhear Saturn mu 30 ° os cionn fàire agus tha e mu 20 ° os cionn an rionnag Fomalhaut.

Tron oidhche, bidh Jupiter, Saturn, agus a 'ghealach a' nochdadh nas fhaide chun an iar air sgàth cuairteachadh na Talmhainn. Bidh Saturn anns na speuran a deas nas lugha na trì uairean an dèidh dol fodha na grèine agus suidhichidh e còrr air uair a thìde mus èirich Venus. Bidh Jupiter san ear-dheas mar a bhios meadhan oidhche a’ tighinn dlùth agus bidh e ri fhaicinn a-rithist anns na speuran an iar ro èirigh na grèine.

Le bhith a 'coimhead air a' ghealach, Venus, Jupiter, agus Saturn anns na speuran faodaidh e eòlas inntinneach neo-àbhaisteach a thoirt seachad. Na caill an cothrom na cuirp celestial breagha sin fhaicinn agus iad a’ gluasad agus ag eadar-obrachadh ann an speur na h-oidhche.

stòran:

