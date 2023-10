The Sky san t-Samhain 2023: Venus, Jupiter, agus Saturn

San t-Samhain 2023, gheibh luchd-amhairc speur tràth sa mhadainn sealladh brèagha air a dhèanamh suas den ghealach corran agus Venus. Mu uair a thìde ro èirigh na grèine, chithear gealach a’ chorrain, 30% air a shoilleireachadh, anns na speuran an ear-dheas, suidhichte letheach slighe suas. Bidh Venus sgoinneil a’ deàrrsadh gu soilleir thairis air 20 ° gu h-àrd air an làimh dheis den orb gealaich. Dhaibhsan aig a bheil prosbaig, chithear Denebola, earball Leo, mu 16.0° gu bonn clì na gealaich.

Thairis air an ath mhadainn no dhà, nochdaidh Venus, a 'ghealach, agus an rionnag Zaniah (ris an canar cuideachd Eta Virginis) anns an aon raon sealladh. Chì luchd-amhairc a’ ghealach a’ gluasad mean air mhean nas fhaisge air Venus fhad ‘s a tha Venus a’ gluasad air falbh bho Zavijava agus a’ tighinn faisg air Zaniah. Air madainn an 13mh, thèid Venus seachad air Zaniah. Le bhith a’ cleachdadh prosbaig, chìthear cuideachd an raon rionnag fad às ri taobh Venus.

A bharrachd air an sin, faodaidh luchd-amhairc coimhead airson deàrrsadh talmhainn air a’ ghealach, air adhbhrachadh le solas na grèine a’ nochdadh far cuantan, sgòthan agus tìr na Talmhainn. Tha an t-iongantas seo gu socair a’ soilleireachadh cuibhreann oidhche na gealaich, a’ cur ri a bòidhchead.

Chithear Jupiter, planaid fhollaiseach eile, ann an speur an fheasgair. Tha e ìosal san iar agus bidh e a’ fàs nas lugha mar a tha e a’ suidheachadh. A dh’ aindeoin buaidhean lasachaidh is blur àile, tha Jupiter fhathast ri fhaicinn gus an suidhich e, eu-coltach ri Saturn.

A’ bruidhinn air Saturn, lorgar e còrr air 30 ° suas san ear-dheas agus ear-dheas timcheall air uair a thìde às deidh dol fodha na grèine. Tha e a’ gluasad gu slaodach chun ear air beulaibh Aquarius agus tha e an-dràsta air a shuidheachadh mu 6.7° gu h-àrd air an taobh chlì de Deneb Algedi, earball Capricornus. Tha Saturn a’ gluasad mean air mhean a dh’ionnsaigh Skat, cas an Aquarian, agus Lambda Aquarii. Tha Fomalhaut cuideachd ri fhaicinn, suidhichte mu 20 ° air taobh clì ìosal Saturn agus faisg air 15 ° os cionn fàire. Tha Saturn ri fhaicinn airson uair no dhà às deidh dol fodha na grèine mus tèid e sìos san iar-iar-dheas.

Ann an geàrr-chunntas, tha an t-Samhain 2023 a’ toirt cothrom do dhaoine a tha dèidheil air na speuran sùil a thoirt air gealach a’ chorrain agus Venus ann an speuran tràth sa mhadainn ro èirigh na grèine. A bharrachd air an sin, faodar Jupiter agus Saturn fhaicinn gu furasta ann an uairean na h-oidhche. Mar sin faigh grèim air na prosbaig agad agus dèan deiseil airson taisbeanadh celestial iongantach air a’ mhìos seo!

Mìneachaidhean:

- Earthshine: An solas grèine air a nochdadh bhon Talamh a tha a’ soillseachadh pàirt dorcha na gealaich.

- Denebola: An t-ainm airson an rionnag Beta Leonis, a tha suidhichte anns an reul-bhad Leo.

- Zaniah: Cuideachd aithnichte mar Eta Virginis, tha Zaniah na rionnag anns an reul-bhad Virgo.

stòran:

- Prògram coimpiutair MICA Amharclann Cabhlach na SA.