An Gealach Ceathramh mu dheireadh agus Venus Brilliant san adhar

5 Samhain, 2023: Tha gealach na Ceathramh mu dheireadh ri fhaicinn ro èirigh na grèine, còmhla ri làthaireachd soilleir Venus san ear-dheas. Tha a’ ghealach leth-làn an-dràsta agus chithear i air an taobh an ear, suidhichte eadar na reultan dubha ann an reul-bhad Cancer. Mar a bhios ciaradh na maidne a’ dlùthachadh, tha a’ ghealach ag èirigh nas àirde san ear-dheas.

Tha Venus, ris an canar an Morning Star, a’ deàrrsadh gu sgoinneil thairis air 30 ° os cionn fàire an ear-dheas. Tha e suidhichte mu 40 ° gu bonn clì na gealaich agus a 'gluasad chun an ear air beulaibh na reultan fad às de reul-bhad Virgo. Tha Venus suidhichte dìreach 0.7 ° os cionn Zavijava, ris an canar cuideachd Beta Virginis, agus thèid e seachad taobh a-staigh 0.5 ° bhon rionnag madainn a-màireach. Gus Zavijava a lorg faisg air a 'phlanaid, thathar a' moladh prosbaig.

Le bhith a’ coimhead Venus tro theileasgop a’ nochdadh na h-ìrean aige, leis an ìre làithreach gibbous, a’ ciallachadh gu bheil e timcheall air 57% air a shoilleireachadh. Canar ìre gibbous na maidne ris an ìre seo. Thairis air na làithean a tha romhainn, cumaidh Venus a 'gluasad nas fhaisge air an rionnag Spica, a gheibhear mu 5 ° suas san ear, timcheall air 27 ° gu taobh clì ìseal Venus. Ruigidh an dithis co-bhanntachd farsaing ann an timcheall air seachdain às deidh an 22mh.

Ann an speur an fheasgair, chan eil an dà chuid Mercury agus Mars rim faicinn. Ruigidh Mercury an leudachadh as motha bhon ghrèin air 4 Dùbhlachd, ach tha a shuidheachadh ìosal san adhar an iar-dheas a’ cur bacadh air faicsinneachd tron ​​​​fheasgar. Tha Mars, air an làimh eile, a’ dèanamh air co-obrachadh nas fheàrr air 17 Samhain agus mu dheireadh bidh e ri fhaicinn ann an speur na maidne.

Tha Saturn, ge-tà, ri fhaicinn san ear-dheas às deidh dol fodha na grèine, a’ deàrrsadh nas gile na a’ mhòr-chuid de rionnagan eile san adhar. O chionn ghoirid chuir e crìoch air a ghluasad air ais agus tha e a’ gluasad chun ear, ged a tha e aig ìre slaodach. Tha Saturn ri fhaighinn anns an aon raon seallaidh binocular ri Deneb Algedi, earball Capricornus, le timcheall air 6.7 ° gu bonn deas a’ phlanaid. Mean air mhean tha e a’ dèanamh a slighe gu Skat agus Lambda Aquarii.

Tha Jupiter còrr air 10 ° os cionn fàire an ear agus a’ dol air ais air beulaibh Aries, an iar air loidhne mac-meanmnach bho Hamal gu Menkar. Às deidh dha a dhol na aghaidh, bidh Jupiter ri fhaicinn fad na h-oidhche.

stòran:

- Prògram coimpiutair MICA Amharclann Cabhlach na SA

