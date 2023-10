Fichead bliadhna de dh'ùine Eta Carinae: Seallaidhean ùra air spreadhadh stellar

Tha beachdan bho Amharclann X-ray Chandra, còmhla ri dàta bho teileasgop XMM-Newton ESA, air fiosrachadh ùr inntinneach a thoirt seachad mu spreadhadh rionnagach ris an canar an “Great Eruption” ann an Eta Carinae. Thachair an sprèadhadh seo ann am meadhan nan 1800an agus bha e cho dian is gun do chuir an siostam às gu brùideil an t-uabhas co-ionann ri 10 gu 15 Earths, a’ cruthachadh builgean dlùth de ghas ris an canar an Homunculus Nebula.

Ghlac Chandra ìomhaighean de Eta Carinae ann an 1999, 2003, 2009, 2014, agus 2020, a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air leudachadh an stuth bhon sprèadhadh mòr thairis air dà dheichead. Tha na beachdan as ùire a’ nochdadh chan e a-mhàin cearcall soilleir de X-ghathan timcheall air an Homunculus Nebula, ach cuideachd fàinne X-ray nas laige a bheir seallaidhean luachmhor air eachdraidh fòirneartach Eta Carinae.

Thathas a’ creidsinn gur e an t-slige X-ray lag an tonn spreadhaidh bhon sprèadhadh mòr anns na 1840n, air nach robh fios roimhe seo. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air cùl-sgeul Eta Carinae agus a’ cur ris an tuigse a th’ againn air mar a thàinig e air adhart. Tha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Mìcheal Corcoran, a’ mìneachadh gu bheil an t-slige X-ray lag seo “ag innse pàirt chudromach de chùl-sgeul Eta Carinae air nach biodh sinn eòlach air a chaochladh.”

Tha tuilleadh sgrùdaidh a’ moladh gun tàinig an t-slige a-muigh de X-ghathan bho stuth a chaidh a chuir a-mach às an rionnag a bha a’ bàsachadh ron sprèadhadh mòr. Tha gluasad cnapan san sgìre, mar a chaidh fhaicinn le Teileasgop Hubble Space, a’ nochdadh gun deach an stuth seo a spreadhadh eadar 1200 agus 1800 dualtach. fàinne gath. A-nis, tha an tonn spreadhaidh air gluasad nas fhaide na an fhàinne, a’ toirt seachad fianais a bharrachd gur dòcha gun deach an sprèadhadh mòr adhbhrachadh le aonadh eadar dà rionnag ann an siostam trì rionnagan.

Tha an oidhirp cho-obrachail seo eadar Chandra agus XMM-Newton air cumhachd a nochdadh ann a bhith a’ cothlamadh bheachdan bho dhiofar ionnstramaidean speurail gus seallaidhean nas doimhne fhaighinn air na h-uinneanan mòra sin. Chaidh na co-dhùnaidhean fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal, agus tha iad a’ cur ris an eòlas a th’ againn air daineamaigs iom-fhillte agus mean-fhàs de thachartasan speurail spreadhaidh.

stòran:

- An Iris Astrophysical (Sgrùdadh Foillsichte)

- Creideas Ìomhaigh: X-ray: NASA/SAO/GSFC/M. Corcoran et al; Giullachd Ìomhaighean: L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC