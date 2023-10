Bidh NASA a’ foillseachadh dòigh-obrach dlùth de Asteroid 2023 UR1 an-diugh

Tha luchd-saidheans NASA air a bhith gu dìcheallach a’ cumail sùil air agus a’ sgrùdadh asteroids, agus tha na h-oidhirpean aca air leantainn gu leasachadh inntinneach. An-diugh, air 21 Dàmhair, 2023, tha asteroid ris an canar 2023 UR1 deiseil gus an dòigh as fhaisge air an Talamh a dhèanamh. Thig an asteroid, le trast-thomhas de 120 troigh, taobh a-staigh astar timcheall air 834,000 cilemeatair chun Talamh. Ged a dh’ fhaodadh seo a bhith a’ coimhead fada ann an teirmean daonna, ann an raon an fhànais, thathas den bheachd gur e dòigh-obrach gu math dlùth a th’ ann.

Chunnaic speuradairean an toiseach Asteroid 2023 UR1 air 17 Dàmhair, 2023, dìreach beagan làithean ron dòigh-obrach as fhaisge. Chaidh an sgrùdadh mu dheireadh a dhèanamh air 19 Dàmhair. Buinidh e don bhuidheann Apollo de asteroids, a tha ainmeil airson a orbitan tarsainn na Talmhainn. Is fhiach a bhith mothachail gu bheil an asteroid seo cho mòr ri itealan.

Tha Ionad Sgrùdaidh Rud faisg air an Talamh (CNEOS) aig NASA air a bhith a’ cumail sùil air slighe an asteroid agus a’ toirt seachad mion-fhiosrachadh deatamach mun dòigh-obrach aige. Gluaisidh an asteroid seachad air an Talamh aig astar iongantach de 29,557 cilemeatair san uair.

Tha oidhirpean tracadh asteroid leantainneach NASA deatamach gus na creagan cosmach sin a thuigsinn agus gus cunnartan a lughdachadh. Bidh a’ bhuidheann fànais a’ cleachdadh raon de theileasgopan agus ionadan-amhairc adhartach, leithid NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1, agus an Catalina Sky Survey.

A bharrachd air a bhith a’ cumail sùil air asteroids, tha NASA cuideachd ag ullachadh airson a’ chiad turas-adhair asteroid aig Lucy air 1 Samhain. Is e a’ chiad targaid aig an soitheach-fànais asteroid Dinkinesh, a tha nas lugha na leth mhìle de leud agus a tha suidhichte anns a’ chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Tha bàta-fànais Lucy air misean 12-bliadhna agus tha i an dùil tadhal air 10 asteroids, a’ toirt a-steach asteroids Trojan ann an orbit Jupiter. An àite a bhith a’ orbitadh nan asteroids, cuiridh Lucy an gnìomh flybys gus dàta luachmhor a chruinneachadh.

Tha dealas NASA airson a bhith a’ tracadh, a’ sgrùdadh agus a’ sgrùdadh asteroids a’ leantainn air adhart a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na nithean celestial sin agus a’ cuideachadh gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid.

