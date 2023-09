Na dìomhaireachdan gun fhreagairt air an sgrùdadh ann am Podcast Neo-mhìnichte Vox

Do-chreidsinneach, tha am podcast mòr-chòrdte a chuir Vox air bhog sa Mhàrt 2021, air an 100mh prògram aige a ruighinn, agus tha e air fàs follaiseach nach eil gainnead cheistean gun fhreagairt ann. Tha am podcast, a bhios a’ sgrùdadh rudan neo-aithnichte agus a’ sgrùdadh uinneanan enigmatic, air a dhol a-steach do dhiofar rìoghachdan, bho dhoimhneachd a’ chuain gu farsaingeachd na cruinne. Air an t-slighe, tha riochdairean agus luchd-aithris Unexplainable air faighinn a-mach fìor ìre nan dìomhaireachd a tha timcheall oirnn.

Bidh dìomhaireachdan a’ tighinn anns a h-uile meud, agus tha Unexplainable air còmhdach an dà chuid enigmas mòr is beag. Am measg nan dìomhaireachdan as motha tha co-dhèanamh na cruinne fhèin. A dh'aindeoin deicheadan de rannsachadh, chan eil luchd-saidheans fhathast air dearbhadh dè a tha a 'dèanamh suas a' mhòr-chuid de chùis anns a 'chruinne-cè. Tha cùis dhorcha, stuth nach fhacas agus neo-aithnichte, a’ leantainn air adhart a’ seachnadh ar tuigse.

Is e ceist chudromach eile an dàn dha gach nì. Le bhith a’ sgrùdadh na cuirp celestial agus an cruinne-cè a tha a’ leudachadh, tha speuradairean air tighinn gu buil gu robh toiseach aig a’ chruinne-cè agus gum faodadh iad a thighinn gu crìch mu dheireadh. Tha bun-bheachd a’ Bhrag Mhòir agus an tuigse air leudachadh seasmhach na cruinne air leantainn gu an dìomhaireachd inntinneach seo.

Tha tùs ar gealach fhathast na thòimhseachan tarraingeach. Chaidh dùbhlan a thoirt do theòiridhean roimhe seo nuair a thill speuradairean bhon ghealach le creagan a nochd sgeulachd eadar-dhealaichte. Bha làthaireachd seòrsa sònraichte de chreig ris an canar anorthosite a’ moladh tachartas cataclysmic anns an robh teas mòr agus leaghadh. Chan eil fios fhathast air an t-sreath de thachartasan, ach chan eil na cothroman cho iongantach.

A bharrachd air an sin, tha a’ cheist mu mar a thòisich beatha air an Talamh fhathast a’ cur iongnadh air luchd-saidheans. Tro dheuchainnean obair-lann a tha coltach ri suidheachadh na Talmhainn tràth, tha luchd-rannsachaidh an dòchas dìomhaireachdan tùsan beatha fhuasgladh.

Tha sgrùdadh Unexplainable air na dìomhaireachdan sin agus mòran eile air sealltainn gu bheil pàirt deatamach aig ceistean gun fhreagairt ann a bhith a’ stiùireadh adhartas agus a’ togail mac-meanmna. Le bhith a’ lorg fhreagairtean, gheibh sinn tuigse nas doimhne air an t-saoghal againn agus ar n-àite ann. Tha am podcast air dearbhadh nach eil gainnead dìomhaireachdan inntinneach a’ feitheamh ri bhith air am fuasgladh.

