Tha carbad suborbital Shepard ùr Blue Origin fhathast na laighe airson còrr air bliadhna

Tha carbad suborbital Shepard Ùr Blue Origin a-nis air a bhith stèidhichte airson còrr air bliadhna bho chaidh a chuir air bhog mu dheireadh san t-Sultain 2022. Rè an fhoillseachadh sin, bha duilgheadas aig àrdachadh ìre ath-chleachdadh a’ charbaid agus thuit e, fhad ‘s a bha an capsal a’ cleachdadh an siostam teicheadh ​​​​èiginn aige agus air tìr gu sàbhailte leis na h-uallaichean pàighidh rannsachaidh aige slàn. Nochd sgrùdadh a rinn Blue Origin gun do dh’ fhuiling an tobar air einnsean BE-3PM aig a’ chiad ìre fàilligeadh thermo-structarail, a lean gu mì-thaobhadh smeòraich agus gun deach am misean a thoirt gu crìch ro-luath.

Anns a ’Mhàrt, dh’ ainmich Blue Origin ceumannan ceartachaidh a bha iad a ’cur an gnìomh, a bha a’ toirt a-steach atharrachaidhean dealbhaidh air an t-seòmar losgaidh agus paramadairean obrachaidh gus dèiligeadh ri cùisean teòthachd mòr nozzle agus sruth teth. Chuir a’ chompanaidh an cèill gu robh iad an dùil tilleadh gu itealan a dh’ aithghearr agus an aon sheata de 36 luchd-pàighidh rannsachaidh a chuir air bhog a-rithist. Ach, tha 5.5 mìosan air a bhith ann bhon ùrachadh, agus chan eil New Shepard air tòiseachadh fhathast.

Ged nach eil Blue Origin air ùrachaidhean cudromach a thoirt seachad mu inbhe New Shepard no loidhne-tìm airson a thilleadh air iteig, tha am prìomh cho-fharpaiseach aige, Virgin Galactic, air ceithir miseanan luchd-siubhail a chuir air bhog gu soirbheachail a’ cleachdadh an itealan fànais VSS Unity aca rè na h-ùine seo. Tha ochd miseanan fànais criutha aig Virgin Galactic a-nis, dhà a bharrachd air Blue Origin. Ged a tha an dà chompanaidh ag amas air eòlas geàrr-ùine a thabhann do luchd-ceannach air dìth cuideim agus sealladh den Talamh bhon fhànais, tha VSS Unity fhathast ann an orbit airson ùine gu math nas fhaide de 60 gu 90 mionaid, an taca ri 10 gu 12 mionaidean aig New Shepard.

Tha Blue Origin fhathast dealasach a thaobh fuasgladh fhaighinn air na cùisean teicnigeach le New Shepard agus tilleadh air itealan cho luath ‘s a ghabhas. Is dòcha gun toir an ùine as fhaide de thursan Virgin Galactic cothrom farpaiseach dhaibh ann am margaidh turasachd fànais suborbital dhaibhsan a tha a’ sireadh eòlas nas leudaichte taobh a-muigh crìochan àile na Talmhainn.

Mìneachaidhean:

- Carbad suborbital: Soitheach-fànais air a dhealbhadh gus àite a ruighinn ach gun a bhith a’ faighinn orbit seasmhach timcheall na Talmhainn.

- Àrdachadh ciad ìre ath-chleachdadh: A ’chiad ìre de rocaid a bheir seachad a’ mhòr-chuid den ghluasad aig àm cur air bhog agus a ghabhas faighinn air ais agus ath-chleachdadh airson miseanan às deidh sin.

- Neo-riaghailteachd: gluasad bhon ghiùlan àbhaisteach no ris a bheil dùil.

- Einnsean BE-3PM: An einnsean a chaidh a chleachdadh air a’ chiad ìre de charbad New Shepard Blue Origin.

Stòran: Blue Origin, Virgin Galactic