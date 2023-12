Rannsachadh Fànais na h-Innseachan san àm ri teachd: Gaganyaan a’ gabhail an ìre as àirde

Tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) air a shealladh a chuir air sreath àrd-amasach de mhiseanan, le Gaganyaan, prìomh oidhirp itealaich fànais daonna na h-Innseachan, a’ faighinn prìomhachas. Chuir Cathraiche ISRO S Somanath cuideam air dealas na buidhne don phròiseact ùr-nodha seo aig Pàrlamaid Cumhachd Cruinneil 2023 ann an Kolkata o chionn ghoirid.

Is e prìomh amas Gaganyaan daoine a chuir air bhog don fhànais, gan cur ann an orbit ìosal air an Talamh aig àirde 400 cilemeatair airson misean trì latha. Tha an gnìomh iongantach seo, a tha clàraichte airson 2025, a’ comharrachadh mar a chaidh na h-Innseachan a-steach don bhuidheann elite de dhùthchannan a tha comasach air siubhal fànais le sgioba.

Nochd ceann-suidhe ISRO cuideachd am plana ro-innleachdail aca gus stèisean fànais na h-Innseachan fhèin a stèidheachadh. Tha a’ bhuidheann ag amas air a’ chiad mhodal a thogail ro 2028 agus am pròiseact a chrìochnachadh ro 2035. Tha an iomairt adhartach seo a’ co-thaobhadh ri lèirsinn a’ Phrìomhaire Narendra Modi airson stèisean fànais Innseanach agus misean le sgioba chun na gealaich ro 2040.

Ann an co-obrachadh iongantach, dh’ainmich Bill Nelson, Rianaire NASA, gun cuidich buidheann fànais na Stàitean Aonaichte le bhith a’ trèanadh speuradair Innseanach ro dheireadh 2024. Tha an com-pàirteachas seo a’ daingneachadh a’ cho-obrachaidh agus an iomlaid eòlais a tha a’ sìor fhàs eadar an dà dhùthaich fànais.

Chan eil na pròiseactan a tha ri thighinn aig ISRO a’ tighinn gu crìch le Gaganyaan agus an stèisean fànais. Tha Aditya L1, a’ chiad mhisean fànais anns na h-Innseachan a tha coisrigte ri bhith a’ sgrùdadh na grèine, a’ tighinn faisg air a cheann-uidhe. Ro 7 Faoilleach, thathar an dùil gun ruig e puing Lagrange 1 (L1), timcheall air 1.5 millean cilemeatair bhon Talamh. Leigidh an suidheachadh ro-innleachdail seo le Aditya L1 a’ ghrian fhaicinn gu leantainneach gun a bhith air a chuir a-steach le eclipses.

Tha soirbheachas Chandrayaan-3 o chionn ghoirid, misean gealaich na h-Innseachan, air barrachd spionnadh a thoirt do dhealas na dùthcha airson sgrùdadh fànais. Thàinig na h-Innseachan gu bhith mar an ceathramh dùthaich a fhuair air tìr gealach soirbheachail agus a’ chiad fhear a thàinig gu crìch air roinn a deas na gealaich. Thog Somanath gu pròiseil gun robh na h-Innseachan gu tur an urra ris a’ chomas saidheansail is innleadaireachd aca fhèin ann a bhith a’ leasachadh a’ bhàta-fànais agus am plana misean.

Rè Pàrlamaid Cumhachd na Cruinne, chaidh urram a thoirt do Chathraiche ISRO S Somanath le Duais Sàr-mhathais an Riaghladair le Riaghladair West Bengal CV Ananda Bose. Tha an aithne seo chan ann a-mhàin a’ comharrachadh ceannas Somanath ach cuideachd ag aithneachadh euchdan iongantach buidheann fànais nan Innseachan.

Mar a bhios na h-Innseachan a’ dol a-steach do chrìochan ùra de sgrùdadh fànais, tha dealas, ùr-ghnàthachadh agus fèin-earbsa gun choimeas ISRO a’ suidheachadh na dùthcha mar fheachd làidir ann an coimhearsnachd fànais na cruinne.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann an Gaganyaan?

Is e Gaganyaan am prògram itealaich fànais daonna anns na h-Innseachan a tha ag amas air speuradairean a chuir air bhog don fhànais agus an cur ann an orbit ìosal air an Talamh airson misean trì latha.

2. Dè na planaichean a th' aig ISRO san àm ri teachd?

Tha planaichean ISRO san àm ri teachd a’ toirt a-steach stèidheachadh stèisean fànais na h-Innseachan ro 2035 agus a dhol air turas le sgioba chun na gealaich ro 2040.

3. Dè a th 'ann an Aditya L1?

Is e Aditya L1 a’ chiad mhisean fànais anns na h-Innseachan a chaidh a dhealbhadh gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ ghrian. Bidh e suidhichte aig puing Lagrange 1 (L1), timcheall air 1.5 millean cilemeatair bhon Talamh, a’ toirt cothrom airson coimhead gun bhriseadh den ghrèin.

4. Dè a th' ann an Chandrayaan-3?

Is e Chandrayaan-3 misean gealaich na h-Innseachan, a chuir bàta-fànais air tìr gu soirbheachail ann an sgìre a deas na gealaich, a’ fàgail na h-Innseachan mar an ceathramh dùthaich a fhuair air tìr bog air a’ ghealach.

