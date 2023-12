Seallaidhean ùra air siostaman planaidh: A’ fuasgladh dìomhaireachd orbits leathad

Tha cruthachadh agus mean-fhàs de shiostaman planaid air a bhith inntinneach do speuradairean o chionn fhada, agus tha an t-iongantas neònach a th’ ann an orbits beagan leathad air luchd-saidheans fhàgail fo imcheist airson deicheadan. Gu traidiseanta, bhathar a’ creidsinn gun robh na orbitan claon sin mar thoradh air feachdan bhon taobh a-muigh, leithid eadar-obrachadh trom-inntinneach eadar planaidean no rionnagan faisg air làimh. Ach, tha sgrùdadh ùr-nodha a rinn Oilthigh Yale a’ toirt dùbhlan don teòiridh gnàthach seo agus a’ tilgeil solas ùr air tùs orbitan slainteil.

Le bhith a’ dèanamh sgrùdadh mionaideach air siostaman grèine ioma-phlanaid nach eil air a bhith a’ cur dragh sam bith orra bho chaidh an cruthachadh, tha luchd-rannsachaidh aig Dàmh Ealain is Saidheansan Yale air lorg iongantach a dhèanamh. Lorg iad gu bheil pàirt deatamach aig siostaman a tha faisg air athshondach, far a bheil planaidean a’ taisbeanadh co-mheasan iomlan de na h-amannan orbital aca, ann a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan mean-fhàs planaid. Thathar a’ creidsinn gu bheil an rèiteachadh seo cumanta anns na tràth ìrean de leasachadh siostam grèine ach gu math tearc ann an siostaman aibidh.

Nochd an sgrùdadh cuideachd gum faod eadhon taobh a-staigh nan siostaman grèine sin a tha air an deagh ghleidheadh, teilt orbital suas ri 20 ceum a bhith aca. Gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh, chuir luchd-saidheans fòcas air TOI-2202 b, planaid “blàth Jupiter” ann an siostam grèine pristine le ùine orbital nas giorra na an Talamh. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar an orbit aige agus dàta bho Thasglann Exoplanet NASA, thug iad an aire gun do ràinig an teilt àbhaisteach de phlanaidean coimeasach suas ri 20 ceum, le TOI-2202 b a’ nochdadh aon de na claonaidhean as àirde.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air daineamaigs cruthachadh siostam grèine tràth agus a’ cur às don bheachd gu bheil an siostam grèine againn fhèin gun samhail anns na orbitan beagan leathad aige. Mar a mhìnich an Leas-Ollamh Malena Rice, “Tha e na mhisneachd. Tha e ag innse dhuinn nach e siostam grèine fìor neònach a th’ annainn. Tha seo coltach ri bhith a’ coimhead oirnn fhìn ann an sgàthan taigh-spòrs agus a’ faicinn mar a tha sinn a’ freagairt air dealbh nas motha na cruinne-cè.”

A bharrachd air an sin, tha builean nas fharsainge aig an rannsachadh seo airson a bhith a’ sgrùdadh shiostaman “teth” Jupiter, air an comharrachadh le planaidean fuamhaire gas le amannan orbital goirid coltach ri Jupiter. Tha Rice agus an sgioba aice ag amas air tuigsinn carson a tha na siostaman sin a’ nochdadh orbitan làn teilt agus a bheil iad dualach bho bhreith no air fhaighinn thar ùine.

Le bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan orbits claon agus a’ faighinn a-mach daineamaigs mean-fhàs planaid, tha luchd-saidheans a’ tighinn nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn obrachadh toinnte ar cruinne-cè agus ar n-àite na bhroinn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an siostaman faisg air athshondach ann an siostaman planaid?

Tha siostaman faisg air athshondach a’ toirt iomradh air siostaman planaid far a bheil dà phlanaid no barrachd a’ taisbeanadh amannan orbital ann an co-mheasan iomlan a tha cha mhòr dìreach. Tha na rèiteachaidhean sin a’ toirt sealladh cudromach air mean-fhàs siostaman planaid.

A bheil orbitan claon cumanta ann an siostaman grèine?

Tha an sgrùdadh a 'moladh gu bheil orbits slanted gu math cumanta anns na tràth ìrean de leasachadh siostam grèine. Ach, chan eil ach àireamh bheag sa cheud de shiostaman a’ cumail an rèiteachaidh seo thar ùine.

Dè a nochd an sgrùdadh mu orbitan planaid?

Lorg an rannsachadh, eadhon ann an siostaman grèine a tha air an deagh ghleidheadh, gum faod teilt orbital suas ri 20 ceum a bhith aig planaidean. Tha seo a’ nochdadh gu bheil beagan teàrnadh de orbits na thachartas nàdarrach ann an cùrsa cosmach siostaman planaid.

Dè a’ bhuaidh a th’ aig an rannsachadh seo air ar tuigse air ar siostam grèine fhèin?

Tha an sgrùdadh a’ toirt misneachd do luchd-saidheans nach eil an siostam grèine againn neo-àbhaisteach na orbits beagan leathad. Bidh e gar cuideachadh a’ faicinn mar a tha ar siostam grèine a’ freagairt air dealbh nas fharsainge na cruinne-cè.

Ciamar a tha an rannsachadh seo a’ cur ri sgrùdadh air siostaman “teth” Jupiter?

Tha an rannsachadh a’ toirt bunait airson a bhith a’ sgrùdadh carson a tha siostaman “teth” Jupiter a’ nochdadh orbitan làn teilt agus a bheil na tilts sin gnèitheach no air an togail thar ùine. Cuiridh tuigse air na siostaman sin ris an eòlas againn air daineamaigs planaid agus mean-fhàs.