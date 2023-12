Na h-Innseachan agus na SA a’ co-obrachadh air pròiseactan àite àrd-mhiannach

Tha buidheann fànais na h-Innseachan, Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO), gu bhith a’ co-obrachadh le buidheann fànais na SA NASA air pròiseactan fànais àrd-amasach. Is e aon taobh chudromach den cho-obrachadh seo an comas speuradair Innseanach a chuir chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Nì ISRO an co-dhùnadh an speuradair Innseanach a thaghadh stèidhichte air na slatan-tomhais agus na h-amasan prògram fànais aca. Ma thèid a h-uile càil mar a bha dùil, bidh an speuradair Innseanach air a thrèanadh agus deiseil airson a chuir air bhog ro dheireadh 2024.

Bidh NASA an-dràsta a’ cur speuradairean chun ISS a’ cleachdadh rocaid SpaceX agus bàta-fànais Elon Musk. Bidh an ùine a bhios an speuradair Innseanach a’ fuireach air an ISS an urra ris na h-amasan saidheansail agus na deuchainnean a thagh na h-Innseachan airson a’ mhisean. Mar as trice, bidh speuradairean a’ fuireach air an ISS airson timcheall air sia mìosan. Ach, tha cuid air fuireach airson ùine fhada, leithid Scott Kelly agus Mikhail Kornienko a chuir crìoch air misean fad bliadhna.

Bidh co-obrachadh le dùthchannan aig a bheil eòlas ann an sgrùdadh fànais a’ tabhann lèirsinn teicneòlais luachmhor agus lughdachadh chosgaisean. Tha miannan na h-Innseachan a’ dol nas fhaide na prògram ISS, le planaichean gus an stèisean fànais aca fhèin a stèidheachadh, ‘Stèisean Bharatiya Antariksha’, ro 2035. Tha na SA air innse gu bheil iad deònach taic a thoirt dha na h-Innseachan ann a bhith a’ togail stèisean fànais malairteach ro 2040.

Tha comas aig a’ cho-obrachadh seo eadar na h-Innseachan agus na SA ùr-ghnàthachadh a stiùireadh agus tuilleadh sgrùdaidh daonna san fhànais. Tha com-pàirt gnìomhach na h-Innseachan ann an iomairtean leithid Artemis Accords agus pròiseact Gaganyaan a’ nochdadh a dhealas a thaobh sgrùdadh fànais agus cleachdadh sìtheil de rùm a-muigh. A bharrachd air an sin, chan e a-mhàin gun leasaich na h-oidhirpean co-obrachail sin comasan agus eòlas na h-Innseachan ann an itealan fànais daonna ach cuideachd àrach co-obrachadh saidheansail is teicneòlach ann an grunn raointean.

Gu h-iomlan, tha comas mòr aig na h-oidhirpean co-obrachail sin ann a bhith a’ cumadh oidhirpean fànais na h-Innseachan agus a’ cur ri ar tuigse nas fharsainge air a’ chruinne-cè. Bidh iad cuideachd nam brosnachadh don ghinealach as òige anns na h-Innseachan a bhith a’ leantainn dhreuchdan ann an raointean STEM agus a’ togail faireachdainn de dh’ iongnadh is de mheas airson na cruinne-cè.