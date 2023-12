Seallaidhean ùra air a’ chunnart a dh’ fhaodadh a bhith aig Asteroid 1998 WB2

Tha dealas fad-ùine NASA airson sgrùdadh agus sgrùdadh asteroids air leigeil leinn seallaidhean luachmhor fhaighinn air na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith aca don phlanaid againn. Tron Phrògram Amharcan Rud faisg air an Talamh (NEO), tha a’ bhuidheann air a bhith gu dìcheallach a’ cumail sùil air agus a’ comharrachadh asteroids a dh’ fhaodadh an Talamh a chuir ann an cunnart. Tha an obair seo deatamach airson ar n-àm ri teachd a dhìon.

Tha Asteroid 1998 WB2, ball de bhuidheann asteroid Apollo, air aire NASA a tharraing o chionn ghoirid air sgàth cho faisg ‘s a tha e air an Talamh. A’ tomhas timcheall air 470 troigh ann an trast-thomhas, tha an asteroid seo taobh a-staigh na roinne de asteroids faisg air an Talamh nas motha a dh’ fhaodadh milleadh mòr a dhèanamh air buaidh.

Air 3 Dùbhlachd, 2023, nì Asteroid 1998 WB2 an dòigh as fhaisge air ar planaid, a’ dol seachad aig astar timcheall air 2.62 millean mìle. Le astar sèididh de 51,140 cilemeatair san uair, chan eil teagamh nach bi an rud celestial seo a’ glacadh feòrachas speuradairean agus luchd-dealasach fànais.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh Asteroid 1998 WB2 bho chèile an orbit annasach aige. A’ siubhal eadar 0.817 agus 3.136 aonadan reul-eòlais (AU) bhon Ghrian, tha an asteroid seo ag iomairt nas fhaisge air a’ Ghrian na air an Talamh aig an iomall agus nas fhaide na Mars aig an aphelion aige. Bheir an orbit iomlan aige timcheall air 1.6 bliadhna airson a dhol thairis.

Ged a thathar an dùil gun tachair an ath dhòigh-obrach dlùth de Asteroid 1998 WB2 don phlanaid againn air 16 Màrt 2035, aig astar 14.93 millean cilemeatair, tha e deatamach dèiligeadh ris na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ged a tha na cothroman ann gu math caol, le coltachd 1 ann an 200 gun toir e buaidh air an Talamh san ath linn, tha NASA den bheachd gu bheil an asteroid seo na fhear a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach.

Mar phàirt de na h-oidhirpean leantainneach aige, cumaidh NASA air adhart a’ cumail sùil gheur air Asteroid 1998 WB2 gus ar tuigse mu a reul-chuairt agus cunnartan buaidh a neartachadh. A bharrachd air an sin, tha a’ bhuidheann gu gnìomhach a’ rannsachadh agus a’ leasachadh theicneòlasan ùr-ghnàthach a dh’ fhaodadh a bhith air an cleachdadh gus asteroids a chasg air cùrsa bualadh leis an Talamh.

Le dealas gun fhiosta NASA do sgrùdadh asteroids faisg air an Talamh, tha sinn nas uidheamaichte na bha e a-riamh gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid agus na ginealaichean ri teachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: A bheil Asteroid 1998 WB2 na chunnart mòr don Talamh?

F: Ged a tha beagan cothrom aige buaidh a thoirt air an Talamh anns na 100 bliadhna a tha romhainn, tha e a’ tighinn fon roinn de asteroids a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach air sgàth meud agus dòigh-obrach dlùth.

C: Cuin a nì Asteroid 1998 WB2 an dòigh as fhaisge air an Talamh?

A: Thathas an dùil gun dèan an asteroid an dòigh as fhaisge air 3 Dùbhlachd, 2023, a’ dol seachad aig astar timcheall air 2.62 millean mìle.

Q: Dè am meud a tha ann an Asteroid 1998 WB2?

F: Thathas a’ meas gu bheil trast-thomhas de mu 470 troigh air an asteroid seo.

Q: Dè cho luath 'sa tha Asteroid 1998 WB2 a' siubhal?

A: Bidh an asteroid a’ siubhal aig astar 51,140 cilemeatair san uair fhad ‘s a tha e faisg.

Q: Dè am pàtran orbital de Asteroid 1998 WB2?

A: Asteroid 1998 Tha orbit annasach aig WB2 ga thoirt eadar 0.817 agus 3.136 aonadan speurail bhon Ghrian. Bidh e a’ crìochnachadh aon orbit gach 1.6 bliadhna.

C: Am bi dòighean-obrach dlùth sam bith ann airson Asteroid 1998 WB2?

F: Thathas an dùil gun tachair an ath dhòigh-obrach dlùth air 16 Màrt 2035, aig astar 14.93 millean cilemeatair bhon Talamh.