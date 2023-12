An aghaidh mòr-thubaist: Tilleadh neo-fhaicsinneach eigh-shruth Cadman

Am measg a’ ghluasad eagallach a th’ ann an teicheadh ​​eigh-shruthan air feadh an t-saoghail, tha eigh-shruthan Cadman Antarctica air a bhith mar an leòintich mu dheireadh. Suidhichte air costa an iar rubha Antartaig, tha an cruthachadh mòr deighe seo air faighinn air ais gu mòr de 5 mìle (8 cilemeatair) ann an dìreach 2.5 bliadhna eadar Samhain 2018 agus Cèitean 2021. Gu h-iongantach, thuit sgeilp deighe Cadman Glacier, am pàirt air bhog. air acair gu tìr, lean an teàrnadh luath so. Bidh tachartasan mar seo nach fhacas a-riamh a’ fàgail luchd-saidheans fo iongnadh agus iomagain mun àm ri teachd.

Chuir Benjamin Wallis, eigh-eòlaiche bho Oilthigh Leeds, iongnadh air a thaobh cho luath sa bha Cadman a’ crìonadh agus a’ call mòr deigh. Bha an eigh-shruth air a bhith a’ tanachadh mean air mhean bho thràth anns na 2000n, ged a tha coltas ann gun do luathaich teòthachd a’ chuain o chionn ghoirid nas blàithe na an àbhaist ann an 2018 agus 2019 am pròiseas. Tha blàthachadh na cruinne air a stiùireadh le daoine air an suidheachadh seo a dhèanamh nas miosa, a’ lagachadh an sgeilp deighe gus an do leig e seachad mu dheireadh. Le call a’ bhufair dheatamach seo, thathas an dùil gun sgaoil eigh-shruth Cadman uisge a-steach don chuan aig ìre eadhon nas luaithe na an sruth bliadhnail gnàthach de 2.38 billean tunna (2.16 billean tunna). Tha an drèanadh eigh-shruthach leasaichte seo a’ cur gu dìreach ri àrdachadh ann an ìrean na mara, agus e na chunnart mòr dha sgìrean cladaich air feadh an t-saoghail.

Seachad air a’ bhuaidh a th’ aig suidheachadh Eigh-shruth Cadman sa bhad tha sgeulachd a tha a’ tilgeil solas air iom-fhillteachd atharrachadh clìomaid ann an roinnean pòla. Cha do fhreagair eigh-shruthan faisg air làimh air rubha an iar Antartaig san aon dòigh, a’ nochdadh gu robh dromannan fon uisge ann a tha nan cnapan-starra dìon an aghaidh a’ chuain bhlàthachaidh. Ach, mar a tha teòthachd a’ chuain a’ sìor dhol suas, tha coltas ann gun lagaich an sgiath a tha geòlas fon mhuir a’ toirt seachad, a’ cur na h-eigh-shruthan sin ann an cunnart. Mar sin, tha eigh-shruth Cadman a’ frithealadh mar àite brisidh eigh-shruthach a bheir sealladh luachmhor air na dh’ fhaodadh a bhith ann dha na co-aoisean a tha faisg air làimh.

Tha an t-Àrd-ollamh Michael Meredith bho Sgrùdadh Antartaig Bhreatainn a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha an rannsachadh seo, a’ soilleireachadh neo-sheasmhachd obann agus tilleadh luath eigh-shruthan a rèir coltais seasmhach. Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh an fhìor fheum airson lìonra amharc cuan farsaing a’ gabhail a-steach Antarctica, gu sònraichte ann an roinnean a tha faisg air cruth eigh-shruthan dùbhlanach. Le bhith ag àrdachadh ar comas air tomhas ceart a dhèanamh, faodaidh luchd-saidheans an tuigse mu bhuaidhean atharrachadh clìomaid ùrachadh agus cuideachadh le bhith a’ leasachadh ro-innleachdan lasachaidh èifeachdach.

CÀBHA

Carson a fhuair Cadman Glacier an teàrnadh cho uamhasach sin?

Chaidh teicheadh ​​​​Cadman Glacier a luathachadh le teòthachd cuain nas blàithe na an àbhaist ann an 2018 agus 2019, is dòcha air a neartachadh le blàthachadh na cruinne air a stiùireadh le daoine. Rinn na factaran sin lagachadh sgeilp-deighe na h-eigh-shruthan, agus mar sin thuit i.

Ciamar a bheir teicheadh ​​Cadman Glacier buaidh air ìrean na mara?

Tha an àrdachadh ann an sgaoileadh uisge bho eigh-shruth Cadman a-steach don chuan a’ cur gu dìreach ri àrdachadh ann an ìrean na mara, agus e na chunnart do sgìrean cladaich air feadh na cruinne.

Dè na leasanan a dh'fhaodar ionnsachadh bho na h-eigh-shruthan a tha faisg air làimh?

Cha do fhreagair na h-eigh-shruthan faisg air làimh air Rubha an Iar Antartaig san aon dòigh ri Eigh-shruth Cadman. Tha seo a 'sealltainn gum faodadh dromannan fon uisge a bhith gan dìon airson ùine ghoirid bho bhith a' blàthachadh cuantan. Ach, mar a tha teòthachd a’ chuain a’ sìor dhol suas, dh’ fhaodadh nach bi na dìonan sin gu leòr.

Dè na ceumannan a tha a dhìth gus dèiligeadh ri buaidhean atharrachadh clìomaid ann an Antarctica?

Gus buaidh atharrachadh clìomaid ann an Antarctica a thuigsinn agus a lasachadh nas fheàrr, tha lìonra farsaing de amharc air a’ chuan deatamach. Bheireadh an lìonra seo cothrom do luchd-saidheans dàta riatanach a chruinneachadh, gu sònraichte ann an roinnean far a bheil cumaidhean eigh-shruthan dùbhlanach cumanta.