Bidh gaoth grèine a’ dol à sealladh ag adhbhrachadh falamh dìomhair Martian

Geàrr-chunntas: Tha rannsachadh o chionn ghoirid air tachartas gun samhail fhoillseachadh air Mars - mar a chaidh gaoth na grèine à bith gu h-obann, agus mar thoradh air sin bidh beàrn timcheall a’ phlanaid. Tha an iongantas iongantach seo air grunn cheistean a thogail am measg luchd-saidheans.

Tha luchd-saidheans air tachartas sònraichte fhaicinn taobh a-staigh siostam na grèine againn: tha a’ ghaoth grèine, sruth de ghràineanan air an sgaoileadh leis a’ ghrèin, air a dhol à bith gu dìomhair timcheall air a’ phlanaid Mars. Tha an tachartas seo ris nach robh dùil air iongnadh a chuir air luchd-rannsachaidh agus iad airson faighinn a-mach na h-adhbharan air a chùlaibh.

Tha dìth gaoithe grèine air beàrn a chruthachadh timcheall air Mars, a’ toirt buaidh air àile na planaid agus an raon magnetach. Tha am beàrn seo a’ togail dhraghan am measg luchd-saidheans, leis gu bheil e air dragh a chuir air na h-eadar-obrachaidhean àbhaisteach eadar Mars agus a’ ghrian.

Roimhe sin, bhathas a’ creidsinn gu robh a’ ghaoth grèine na làthaireachd seasmhach, a’ putadh gu socair an-aghaidh na planaidean taobh a-staigh ar siostam grèine. Tha a neo-làthaireachd gu h-obann air dùbhlan a thoirt don bheachd seo, ag adhbhrachadh tonn de bheachdachadh agus teòiridhean mu adhbhar a dhol à bith.

Tha cuid de luchd-saidheans a’ cumail a-mach gur dòcha gur e buairidhean taobh a-staigh corona na grèine, an ìre as fhaide a-muigh den àile, a dh’ adhbharaich an iongantas neo-àbhaisteach seo. Tha cuid eile a’ moladh gum faodadh atharrachaidhean ann an raon magnetach Mars a bhith an urra ri dìth gaoithe grèine.

Tha an tachartas seo nach fhacas a-riamh air brosnachadh a thoirt do luchd-saidheans na h-oidhirpean rannsachaidh aca a neartachadh, ag amas air faighinn a-mach an adhbhar bunaiteach agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air Mars agus siostam na grèine gu h-iomlan. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean air cùl dol-a-mach na gaoithe grèine dh’ fhaodadh sin prìomh shealladh a thoirt seachad air daineamaigs ar grèine agus a’ bhuaidh a th’ aige air planaidean faisg air làimh.

Fhad ‘s a dh’ fhalbh a ’ghaoth grèine dìomhair timcheall Mars air luchd-rannsachaidh inntinneach, tha e cuideachd a’ soilleireachadh iom-fhillteachd agus farsaingeachd siostam na grèine. Mar a bhios luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh an tachartais enigmatic seo, tha tuigse a’ chinne-daonna air a’ chosmos a’ toirt ceum inntinneach eile air adhart.