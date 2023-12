Dh’ fhaodadh stuth ùr le togalaichean nach gabh a bhriseadh ath-bheothachadh a dhèanamh air tagraidhean innleadaireachd

Ann an lorg ùr-nodha, tha sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans air stuth rèabhlaideach fhoillseachadh a dh’ fhaodadh a dhol thairis air daoimeanan a thaobh cruas. Tha an sgioba, air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh bhon Ionad airson Saidheans ann an Suidheachadh Sònraichte aig Oilthigh Dhùn Èideann, còmhla ri eòlaichean bho Oilthigh Bayreuth agus Oilthigh Linköping, mu dheireadh air fuasgladh fhaighinn air tòimhseachan a tha air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans airson deicheadan.

Chaidh an stuth, ris an canar carbon nitrides, a chruthachadh le bhith a’ cur ro-ruitheadairean gualain is naitridean gu fìor theas is cuideam. A’ dol thairis air eadhon boron nitride ciùbach, a tha an-dràsta mar an dàrna stuth as cruaidhe às deidh daoimean, tha carbon nitrides air a bhith uamhasach seasmhach.

Tha luchd-rannsachaidh air a bhith a’ feuchainn ri feum a dhèanamh de chomas carbon nitrides bho na 1980n, gu h-àraidh air sgàth na feartan sònraichte aca, gu sònraichte an aghaidh teas àrd. Ach, a dh’ aindeoin còrr air trì deicheadan de rannsachadh agus oidhirpean gun àireamh gus an stuth seo a chruthachadh, cha deach aithris air toraidhean creidsinneach ach o chionn ghoirid.

Thàinig am briseadh nuair a nochd an sgioba rannsachaidh grunn ro-ruitheadairean gualain naitrigean gu fìor shuidheachaidhean, a’ cothlamadh cuideaman eadar 70 agus 135 gigapascals le teodhachd nas àirde na 1,500 ceum Celsius. Gus structar atamach nan todhar a thàinig às a sin a dhearbhadh, chleachd an sgioba giùlan X-ray dian aig luathaichean gràin a tha suidhichte san Fhraing, sa Ghearmailt agus anns na Stàitean Aonaichte.

Gu h-iongantach, chomharraich an luchd-saidheans trì todhar gualain nitride a bha a’ nochdadh feartan coltach ri daoimean, eadhon nuair a thill iad gu suidheachaidhean cuideam is teòthachd cunbhalach. Nochd tuilleadh àireamhachadh agus dheuchainnean feartan a bharrachd, a’ toirt a-steach photoluminescence agus dùmhlachd lùth àrd, a leigeas le stòradh lùth mòr ann am meud beag.

Tha na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson na nitrides gualain ultra-do-chreidsinneach sin mòr agus gan suidheachadh mar na stuthan innleadaireachd mu dheireadh a dh’ fhaodadh a bhith ann, a ’farpais ri daoimeanan. Tha iad air aire luchd-rannsachaidh agus proifeiseantaich gnìomhachais a ghlacadh le chèile, oir dh’ fhaodadh iad diofar raointean atharrachadh, bho thogail is saothrachadh gu electronics agus stòradh lùtha.

Thog an Dr Dominique Laniel, a bha na Chompanach Ceannardan san àm ri teachd aig Oilthigh Dhùn Èideann, toileachas mun lorg, ag ràdh, “Tha na stuthan sin a’ brosnachadh gu làidir a bhith a’ dùnadh a’ bheàirn eadar synthesis stuthan le cuideam àrd agus cleachdadh tionnsgalach.” Dhaingnich an Dr Florian Trybel, Leas-Ollamh aig Oilthigh Linköping, cho cudromach sa bha an toradh, ag ràdh, “Tha sinn gu làidir den bheachd gum fosgail an rannsachadh co-obrachail seo cothroman ùra airson an raoin.”

Tha an t-adhartas seo ann a bhith a’ cruthachadh carbon nitrides a’ fosgladh àm ùr de shaidheans stuthan agus innleadaireachd, a’ toirt sealladh dhuinn air àm ri teachd far am faodar stuthan a tha air leth cruaidh agus tapaidh a chleachdadh ann an dòighean nach robhar a’ smaoineachadh a bha comasach roimhe. Mar a thèid tuilleadh adhartais a dhèanamh, tha an comas airson tagraidhean practaigeach agus scalability gnìomhachais a’ dol am meud, a’ fuasgladh na slighe airson tonn ùr de ùr-ghnàthachadh teicneòlach.