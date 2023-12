Creachadair mara ro-eachdraidheil mòr air a lorg san RA

Chaidh lorg iongantach a dhèanamh le sgioba de shealgairean fosail san RA. Tha iad air claigeann mòr creachadair mara ro-eachdraidheil ris an canar pliosaur a lorg. Bha an snàgaire mara seo a’ fuireach sa chuan o chionn timcheall air 150 millean bliadhna.

Thug am Paleontologist Steve Etches, a bha na phàirt den sgioba, cunntas air a’ chlaigeann mar aon den fheadhainn as fheàrr a chaidh a lorg a-riamh. Tha a’ ghialla ìosal agus a’ chlaigeann àrd fhathast ceangailte, a’ toirt dhuinn sealladh air mar a bha na creutairean sin a’ coimhead nam beatha.

B' e creutair uabhasach a bh' anns a' pliosaur, comasach air fad suas ri 39 troigh a ruighinn. Bha corp sònraichte ann an cumadh deòir agus ceithir buill-bodhaig coltach ri flipair a leig leis gluasad gu sgiobalta tron ​​​​uisge. Le sgamhanan airson anail a tharraing agus giallan cumhachdach làn de fhiaclan serrated, bha am pliosaur na chreachadair uamhasach. Bidh cuid de luchd-saidheans eadhon ga choimeas ri tyrannosaurus rex na mara.

Is e aon taobh inntinneach den pliosaur am feachd bìdeadh iongantach làidir aige. Tha eòlaiche paleobiologist Oilthigh Bristol Emily Rayfield a’ dèanamh a-mach gun robh feachd bìdeadh a’ phliosaur timcheall air 33,000 newtons, coltach ri feachd tyrannosaurus rex. An coimeas ri sin, chan eil aig daoine ach feachd bìdeadh de 700 niútan.

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, cha b’ e dineosaur a bh’ anns a’ pliosaur ach snàgaire. Bha e an urra ri snàgairean eile airson a bhiadh, leithid a cho-ogha, am plesiosaur, agus an ichthyosaur coltach ri leumadair. Is dòcha gu robh e eadhon an sàs ann an cannibalism, ag ithe pliosaurs eile.

Chaidh an claigeann pliosaur seo a lorg faisg air Bàgh Kimmeridge air an Oirthir Iurasaig ann an ceann a deas Shasainn. Air sgàth cho cugallach 'sa bha na tha air fhàgail, dh'fheumadh an cladhach a dhèanamh air ròpannan àrd os cionn na tràghad. Bidh am pròiseas a bhith a’ faighinn a-mach a’ chlaigeann ri fhaicinn ann am prògram sònraichte leis an eòlaiche nàdair cliùiteach David Attenborough, a’ craoladh air BBC One air Latha na Bliadhn’ Ùire.

Tha an lorg iongantach seo a’ toirt dhuinn sealladh luachmhor air seann shaoghal na mara agus na creutairean inntinneach a bha uair a’ cuairteachadh ar cuantan. Tha e na chuimhneachan air an iomadachd iongantach a bha ann o chionn milleanan de bhliadhnaichean agus na tha air fhàgail ri lorg.