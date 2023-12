Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh neo-ionannachd ann an call lùth jet taobh a-staigh Quark-Gluon Plasma

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-saidheans aig an Large Hadron Collider air solas a thoirt air na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte eadar cuarcagan lùthmhor, gluons, agus plasma quark-gluon (QGP). Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gu bheil jets le diofar fo-structaran a’ faighinn diofar ìrean de chall lùtha fhad ‘s a tha iad a’ dol thairis air an QGP.

A’ cleachdadh dàta mu thubaistean a chruinnich an deuchainn ATLAS, bha e comasach don luchd-rannsachaidh call lùth jets a thomhas le structaran cumhang is farsaing taobh a-staigh an QGP. Tha na toraidhean a’ toirt seachad fianais dheatamach a’ dearbhadh a’ bheachd-smuain de cho-leanailteachd, a tha a’ moladh gun caill jets le ceàrnan fosglaidh nas fharsainge barrachd lùth ann an dòigh “neo-chinnteach” an taca ri jets cumhang.

Gus am mion-sgrùdadh seo a choileanadh, chleachd an luchd-saidheans algairim a chuir còmhla fiosrachadh bho dhiofar fho-lorgadairean anns an lorgaire ATLAS, a’ toirt cothrom airson tuigse mhionaideach fhaighinn air structar a-staigh nan jets ann an àrainneachd dhlùth de thubaistean trom-ion. Tha an rannsachadh a 'sealltainn gu bheil ceàrn fosglaidh jet na adhbhar cudromach ann a bhith a' dearbhadh ìre call lùtha taobh a-staigh an QGP.

A bharrachd air an sin, nochd an sgrùdadh nach eil an QGP ag atharrachadh fo-structar cruaidh jet a ’dol troimhe, ach an àite sin a’ cuir stad air jets le fo-structaran nas fharsainge. Tha an taobh seo de na co-dhùnaidhean a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha an ceàrn èiginneach anns a’ chiad sgoltadh cruaidh de jet, às deidh sin tha an call lùtha a’ tachairt gu neo-eisimeileach bho luchd-sgaoilidh fa leth.

Tha toraidhean an sgrùdaidh a’ cur seallaidhean luachmhor ri tuigse air feartan agus giùlan plasma quark-gluon. Le bhith ag ath-chruthachadh fìor shuidheachaidhean coltach ris an fheadhainn a tha dìreach às deidh a’ Bhrag Mhòr, gheibh luchd-saidheans tuigse nas doimhne air ìrean tràtha na cruinne. Tha e coltach gun cuidich toraidhean an rannsachaidh seo le tuilleadh adhartais ann an raon fiosaig niùclasach agus ar tuigse air na feachdan bunaiteach a tha a’ riaghladh ar cruinne-cè.