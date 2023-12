Rannsachadh Ùr a’ moladh gu bheil cuantan cruinne nas so-leònte na bha dùil

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn sgioba eadar-nàiseanta de luchd-saidheans, a’ gabhail a-steach luchd-rannsachaidh bho Trinity College Dublin, air nochdadh gum faodadh cuantan na cruinne a bhith ann an staid nas cugallaiche na bha e follaiseach roimhe. Tha an rannsachadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris chliùiteach Nature Geosciences, a’ nochdadh gu bheil na h-ìrean de ocsaideanachadh a th’ ann an-dràsta gu math coltach ris an fheadhainn a bha cunntachail airson aon de na mòr-thubaistean as motha san t-saoghal ann an eachdraidh.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air a dhol à bith Triassic-Jurassic, tachartas mòr a thachair o chionn timcheall air 200 millean bliadhna. Le bhith a’ dèanamh anailis air dàta ceimigeach bho sheann thasgaidhean clach-eabar ann an Èirinn a Tuath agus sa Ghearmailt, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh ceangal a stèidheachadh eadar de-oxygenation ann an àrainneachdan mara eu-domhainn agus na h-ìrean de dhol à bith san ùine sin.

Gu h-inntinneach, fhuair an sgioba a-mach gun robh an ìre de ocsaideanachadh mòr air feadh an t-saoghail aig àm a dhol à bith Triassic-Jurassic an coimeas ri suidheachaidhean an latha an-diugh. Tha an co-dhùnadh seo a’ nochdadh, eadhon nuair a tha de-ocsaidean cuibhrichte ann an raon, gum faod e fhathast tuiteam eag-shiostam farsaing agus tachartasan a dhol à bith.

Dhaingnich an Dr Micha Ruhl, àrd-ollamh cuideachaidh aig Sgoil Saidheansan Nàdarra na Trianaid agus ball den sgioba rannsachaidh, cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air buaidh atharrachaidhean àrainneachdail air eag-shiostaman mara. Mhìnich e gum faod eadhon buaireadh ionadail air oirean mòr-thìrean buaidh a thoirt air eag-shiostaman mara na cruinne, gan dèanamh so-leònte ri tuiteam.

Tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e measadh seasmhachd eag-shiostaman an latha an-diugh, gu h-àraidh mar thoradh air ro-mheasaidhean a tha a’ nochdadh àrdachadh mòr ann an deoxygenation mara mar thoradh air blàthachadh na cruinne agus sruthadh beathachaidh bho na mòr-thìrean.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè th' ann an de-oxygenation?

A: Tha dì-ocsaidean a’ toirt iomradh air lùghdachadh ìrean ocsaidean ann an àrainneachdan mara, a dh’ fhaodadh droch bhuaidh a thoirt air eag-shiostaman mara agus a dh’ adhbhraicheas gnèithean à bith.

C: Dè a chaidh a-mach à bith ann an Triassic-Jurassic?

F: B’ e tachartas mòr a bh’ ann an dol-a-mach mòr Triassic-Jurassic timcheall air 200 millean bliadhna air ais a lean gu tuiteam eag-shiostaman cruinne agus chaidh grunn ghnèithean à bith.

C: Dè a th 'ann an tasgaidhean clach-eabar?

A: 'S e cruth creag ghrùideach a th' ann an tasgaidhean clach-eabar anns a bheil gu h-àraidh mìrean eabar mìn. Faodaidh iad fiosrachadh luachmhor a thoirt seachad mu shuidheachadh na h-àrainneachd san àm a dh'fhalbh.

C: Ciamar a tha an rannsachadh seo a’ cur ri ar tuigse air seasmhachd eag-shiostam?

F: Tha an rannsachadh seo a’ sealltainn gum faod eadhon buairidhean ionadail buaidh mhòr a thoirt air eag-shiostaman mara na cruinne. Tha e a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e seasmhachd eag-shiostaman a mheasadh an aghaidh atharrachaidhean àrainneachdail.