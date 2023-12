Comet ùr P12 / Pons-Brooks air an glacadh le speuradairean Innseanach

Tha sgioba de reul-eòlaichean bho Institiud Astrophysics Innseanach (IIA) air lorg inntinneach a dhèanamh a ’cleachdadh Teileasgop Chandra Himalayan (HCT) ann an Hanle, Ladakh. Tha iad air dealbhan soirbheachail a thogail den Comet P12 / Pons-Brooks, rud nèamhaidh a tha air a bhith a’ togail ùidh mhòr anns a’ choimhearsnachd reul-eòlais agus na meadhanan air sgàth na spreadhaidhean iongantach de ghas is duslach, a’ cosnadh dha na monikers “Devil Comet” agus “Millennium Falcon”. .

Chaidh aig speuradairean an IIA air dealbh iongantach a ghlacadh den Comet P12/Pons-Brooks air 21 Samhain. Nuair a bha e a’ dol a-steach don Ghrian roimhe, chunnaic speuradairean grunn amannan de sgaoilidhean gas is duslach, a’ leantainn gu coltas adharcach sònraichte.

“An turas seo, chan eil an comet mar eisgeachd. Bhon Iuchar, tha e air ceithir spreadhaidhean a nochdadh, gach fear a’ cuir a-mach billeanan de chileagram de ghas is de dhuslach bhon uachdar aige, a’ toirt air soilleireachadh goirid faisg air 100 uair," thuirt Margarita Safonova, speuradair aig IIA a bha an sàs anns na beachdan.

Thachair an spreadhadh as ùire, a thathas an dùil a dh’ adhbhraich gas togte bho sgàinidhean san rùsg reòthte mar thoradh air a bhith fosgailte do sholas na grèine, air 14 Samhain, mar a chaidh aithris le IIA. Mar a bhios an comet a’ leantainn air a thuras, tha dùil gum fàs e eadhon nas gile anns na mìosan a tha romhainn, is dòcha gum bi e follaiseach don t-sùil rùisgte. Bidh an dòigh-obrach as fhaisge air a’ Ghrian a’ tachairt air 21 Giblean, 2024, leis an dòigh-obrach as fhaisge air an Talamh a’ tachairt air 2 Ògmhios, 2024, aig astar timcheall air 1.5 uair nas àirde na astar na Talmhainn-Grian.

Bidh cothrom aig luchd-dealasach reul-eòlas, le dìreach teileasgopan beaga no prosbaig, an t-iongnadh celestial inntinneach seo fhaicinn. A’ meòrachadh air an othail a bha mun cuairt air an lorg, thuirt Niruj Mohan Ramanujam, ceannard na h-earrainn ruighinn a-mach aig IIA, “Tha comets an-còmhnaidh air ar feòrachas a ghlacadh, agus tha sinn gu mòr airson dealbhan a thogail den comet seo leis na teileasgopan againn anns na mìosan a tha romhainn gus a thuras iongantach a cho-roinn. leis a h-uile duine.”

Tha Teileasgop Chandra Himalayan Amharclann Reul-eòlais Innseanach ann an Hanle, Ladakh, far an deach an ìomhaigh a ghlacadh, air obrachadh air astar bho Àrainn CREST IIA ann an Hoskote, Karnataka.

