Tachartas Glè ainneamh: Betelgeuse gu bhith air a ghlacadh le Asteroid Leona

Ann an tachartas celestial inntinneach a thèid a chumail air 11 Dùbhlachd, bidh an rionnag soilleir Betelgeuse air a ghlacadh airson ùine leis an asteroid Leona. Ged a thathar an dùil nach mair an t-seallaidheachd ach beagan dhiog, nì e Betelgeuse do-fhaicsinneach no air a lùghdachadh gu mòr. Chithear an t-iongantas tearc seo air slighe chumhang air an Talamh, le slighe iomlanachd a’ sìneadh bho Guadalajara, Mexico, gu deas Florida, na Bahamas, an Spàinn, an Eadailt, a’ Ghrèig, an Tuirc, agus meadhan Àisia.

Ach, airson an fheadhainn nach eil a 'fuireach air an t-slighe iomlanachd, chan fheumar a bhith fo eagal. Bidh am pròiseact Teileasgop Mas-fhìor 2.0 stèidhichte ann an ceann a deas na h-Eadailt beò air an tachartas, a’ toirt cothrom don h-uile duine an sealladh celestial seo fhaicinn.

A bharrachd air a bhith tarraingeach dha stargazers, tha an tachartas seo cuideachd air leth cudromach dha luchd-saidheans. Tha Betelgeuse, saobh-chràbhadh dearg a tha suidhichte mu 550 bliadhna aotrom bhon Talamh, air ùidh a thoirt dha speuradairean o chionn fhada air sgàth a mheud agus a’ tuiteam gun dùil ann an soilleireachd. Tha an sealladh a tha ri thighinn a’ toirt cothrom gun samhail airson giùlan agus feartan an rionnag mhòir seo fhaicinn agus a thuigsinn nas fheàrr.

A bharrachd air an sin, tha speuradairean an dùil gum faigh iad seallaidhean air an asteroid Leona. Bheir an occultation seachad dàta luachmhor air meud, cumadh, cumadh, àile a dh’fhaodadh a bhith aig Leona, agus comasachd monaidhean beaga bìodach. Cuidichidh na beachdan sin ri bhith ag ùrachadh ar tuigse mu Leona agus a’ caolachadh na tuairmsean air na tomhasan aice.

Le bhith a’ sgrùdadh an t-seallaidh, tha speuradairean an dòchas faighinn a-mach barrachd fiosrachaidh mu cheallan convective mòra Betelgeuse, a bhios a’ stiùireadh a shoilleireachd caochlaideach. Bheir an tachartas seo cuideachd cothrom sgrùdadh a dhèanamh air uachdar Betelgeuse agus barrachd ionnsachadh mu na feartan sònraichte aige.

Co-dhiù a tha thu a’ fuireach air slighe an t-seallaidh no nach eil, tha 11 Dùbhlachd na cheann-latha airson a chomharrachadh sa mhìosachan agad. Gabh an ùine airson coimhead suas agus luach a chuir air bòidhchead agus iongnadh Betelgeuse, ball follaiseach de reul-bhad Orion. Cha sguir na tachartasan celestial a tha a’ nochdadh ann an speur na h-oidhche againn a bhith gar glacadh agus gar brosnachadh.