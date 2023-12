Atharrachadh clìomaid agus microbes: sgrùdadh ùr a’ nochdadh gasaichean taigh-glainne atharraichte ann an cuantan

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-saidheans aig Oilthigh Nàiseanta Incheon air solas a thilgeil air buaidh atharrachadh clìomaid air microbes mara agus an atharrachadh às deidh sin air gasaichean taigh-glainne ann an cuantan. Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ cur ri tuigse nas fheàrr air cho dona sa tha atharrachadh clìomaid agus cho cudromach sa tha goireasan mara.

Tha droch bhuaidh aig draibhearan atharrachadh clìomaid leithid blàthachadh cuantan, searbhachadh, deoxygenation, agus tasgadh naitridean air an àireamh microbial fìnealta anns na cuantan. Bidh na h-atharrachaidhean sin a’ cur dragh air a’ choimhearsnachd mhicrobial mara, aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith a’ dèanamh ghasaichean taigh-glainne leithid nitrous oxide (N2O) agus meatan (CH4).

Rinn an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Il-Nam Kim, sgrùdadh air a’ bhuaidh a tha aig factaran atharrachadh clìomaid air microbes mara air feadh a’ Chuain Shèimh an Iar a Tuath. Le bhith a’ measadh atharrachaidhean sluaigh prokaryotic agus atharrachaidhean metabolach, fhuair an luchd-saidheans sealladh air mar a tha atharrachadh clìomaid a’ toirt buaidh air eag-shiostam a’ chuain.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh an dlùth cheangal eadar prokaryotes agus draibhearan atharrachadh clìomaid thar diofar shreathan den chuan. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gum faod nochdadh fad-ùine do na factaran atharrachadh clìomaid a chaidh a chomharrachadh leantainn gu barrachd cinneasachadh N2O, atharrachadh pH, ​​agus aig a’ cheann thall, sgaoilidhean CH4 nas àirde. Tha na toraidhean sin a’ toirt dùbhlan do bharailean roimhe seo mu chomas prokaryotes agus pròiseasan bith-cheo-cheimiceach co-cheangailte ri atharrachadh clìomaid, a’ daingneachadh an fheum air ath-mheasadh a dhèanamh air buaidh atharrachadh clìomaid air eag-shiostaman cuantan fosgailte.

Tha tuigse air a’ cheangal iom-fhillte eadar atharrachadh clìomaid agus microbes mara deatamach ann a bhith a’ leasachadh ro-innleachdan èifeachdach gus buaidh atharrachadh clìomaid air eag-shiostaman cuantan a lasachadh. Le bhith a’ cur an gnìomh phoileasaidhean a tha ag amas air searbhachadh agus blàthachadh na mara a lughdachadh, tha e comasach coimhearsnachdan microbial agus cearcallan gas taigh-glainne sa chuan a dhèanamh seasmhach.

Tha comas aig an sgrùdadh ùr-nodha seo cumadh a thoirt air rannsachadh san àm ri teachd air eag-shiostaman mara. Tha e a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e beachdachadh air àite microbes ann a bhith a’ tuigsinn buaidhean atharrachadh clìomaid agus a’ daingneachadh an fheum èiginneach a th’ ann a bhith a’ gleidheadh ​​stòrasan cuain.