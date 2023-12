Dh’ fhaodadh atharrachadh clìomaid leantainn gu leigeil ma sgaoil meatan glaiste fo chuantan

Tha sgrùdadh ùr a rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Newcastle, RA, air faighinn a-mach gum faodadh atharrachadh clìomaid leantainn gu bhith a’ leigeil a-mach meatan, gas taigh-glainne làidir, bhon mheatan reòta a tha glaiste fo na cuantan. Mar a bhios an deigh agus an meatan reòta a’ leaghadh, bidh am meatan a’ gluasad bho na pàirtean as doimhne den leathad mòr-thìreach gu oir na sgeilp fon uisge. Lorg an luchd-rannsachaidh pòcaid de mheatan a chaidh a leigeil ma sgaoil a bha air gluasad timcheall air 25 mìle. Tha seo a’ sealltainn gum faodadh barrachd meatan a bhith so-leònte agus a leigeil ma sgaoil don àile ri linn blàthachadh na gnàth-shìde.

Roimhe sin, bha luchd-saidheans den bheachd nach robh hydrate meatan, an structar coltach ri deigh anns a bheil meatan, buailteach do bhlàthachadh gnàth-shìde. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu bheil cuid dheth gu dearbh so-leònte. Bidh hydrate methan, a lorgar air a thiodhlacadh ann an grunnd a’ chuain, a’ leaghadh mar a bhios na cuantan blàth, a’ leantainn gu leigeil ma sgaoil meatan a-steach do na cuantan agus an àile. Is e methan an dàrna gas taigh-glainne as pailte air adhbhrachadh le gnìomhachd daonna às deidh carbon dà-ogsaid.

Chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air leigeil ma sgaoil meatan bho bhonn an sòn seasmhachd hydrate, a tha nas doimhne fon uisge. Cha do rinn a’ mhòr-chuid de sgrùdaidhean roimhe seo ach sgrùdadh air raointean far a bheil cuibhreann beag de hydrates meatan cruinne an làthair. Le bhith a’ sgrùdadh a’ chuibhreann de hydrate a dh’ atharraich fo shìde bhlàthachadh far oirthir Mauritania ann an Iar-thuath Afraga, chleachd an luchd-saidheans dòighean ìomhaighean seismic gus leigeil ma sgaoil meatan a thuigsinn. Fhuair iad a-mach gun robh am meatan dissociated air imrich thairis air 40 cilemeatair agus chaidh a leigeil ma sgaoil tro ìsleachaidhean fon uisge ris an canar comharran-pòcaidh rè amannan blàth a dh’ fhalbh.

“Is e lorg cudromach a tha seo. Tha an dàta ùr a’ sealltainn gu soilleir gum faodar meudan fada nas motha de mheatan a shaoradh bho hydrates mara, agus feumaidh sinn dha-rìribh faighinn gu bonn seo gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air àite hydrates ann an siostam na gnàth-shìde,” thuirt Christian Berndt, Ceannard an Rannsachaidh Unit Marine Geodynamics aig GEOMAR ann an Kiel, sa Ghearmailt.

Tha tuigse air buaidh meatan air atharrachadh clìomaid deatamach airson ro-innse agus lasachadh. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh san raon seo gus làn thuigse fhaighinn air na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig leigeil ma sgaoil meatan bho structaran fon uisge reòta.