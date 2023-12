Bidh luchagan spìosraichte a’ dol an aghaidh dùilean, a’ mairsinn ann an suidheachaidhean fìor

By

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Current Biology air lorg iongantach a nochdadh - luchagan spìosraichte a lorgar air bholcànothan Andean àrd-ìre. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dùbhlan do ar tuigse mu chrìochan eòlas-inntinn beatha vertebrate agus tha iad air tuilleadh rannsachaidh a bhrosnachadh air dòighean mairsinn nan luchagan tapaidh sin.

Tha mullaichean àrda am Puna de Atacama, a tha suidhichte eadar Chile agus Argentina, mar chuimhneachan air na suidheachaidhean cruaidh air Mars. Le àile gann agus teodhachd reòthte, bhathas den bheachd roimhe seo nach gabhadh mamalan còmhnaidh a dhèanamh air na mullaichean sin. Ach, thuislich luchd-rannsachaidh air a’ chiad luchag spìosrach air mullach Volcan Salín, a’ briseadh a’ bheachd seo.

Chuir an t-àrd-ùghdar Jay Storz à Oilthigh Nebraska, Lincoln, iongnadh air na chaidh a lorg, ag ràdh, “Tha an fhìrinn gu bheil luchagan a’ fuireach aig na h-àrdachaidhean sin a’ sealltainn gu bheil sinn air dì-meas a dhèanamh air fulangas fiosaigeach mamalan beaga." Tha seo a’ toirt dùbhlan don bheachd nach urrainn ach sreapadairean air an deagh thrèanadh a bhith beò aig fìor àrdachaidhean.

Lorg sgrùdadh a bharrachd leis an luchd-rannsachaidh seachd luchagan spìosraichte eile air an aon mhullach, gan toirt gu bhith a’ sgrùdadh gu riaghailteach air mullaich bholcànothan Andean eile. Gu h-iomlan, lorg iad 13 luchagan spìosraichte air grunn bholcànothan os cionn 6,000 meatair, cuid dhiubh le fuigheall cnàimhneach de luchagan eile.

Nochd dàta radiocarbon nach robh na luchagan spìosraichte sin ach beagan dheicheadan a dh'aois aig a 'char as motha, le cuid a dh'fhaodadh a bhith a' dol air ais 350 bliadhna. Chomharraich mion-sgrùdadh ginteil iad mar ghnè de luchag le cluas-duilleach ris an canar Phyllotis vaccarum, a lorgar mar as trice aig àrdachaidhean nas ìsle.

Tha an lorg a’ togail grunn cheistean mu bheatha mamailean aig àirdean àrda. Tha luchd-rannsachaidh a-nis a’ sgrùdadh na feartan eòlas-inntinn a dh’ fhaodadh leigeil leis na luchagan àrd-ìre sin a bhith beò ann an suidheachaidhean le ocsaidean ìosal. Thathas a’ dèanamh deuchainnean air luchagan glacte a chaidh a chruinneachadh bho àrdachaidhean àrda, fhad ‘s a tha sgrùdaidhean sreapadaireachd a’ leantainn air stùcan Andean ann an Argentina, Bolivia agus Chile.

Mar a thuirt Jay Storz, “Tha sinn a’ leantainn air adhart a ’dèanamh lorgan ùra iongantach mu eag-eòlas àrainneachdan fìor àrd.” Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ tilgeadh solas air fulangas iongantach nan luchagan sin agus a’ fosgladh dhorsan gu tuilleadh sgrùdaidh air crìochan mairsinn beò-dhruim-altachain.