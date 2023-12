Atlas cealla ùr-nodha a’ fosgladh doras gu bhith a’ tuigsinn eanchainn daonna agus a’ leasachadh leigheasan mionaideach

Tha adhartas iongantach ann an rannsachadh eun-eòlais air atlas cealla farsaing de eanchainn na luchaige a thoirt gu buil, a’ mapadh còrr air 32 millean cealla agus a’ putadh crìochan ar tuigse air eanchainn an duine. Tha an atlas ùr-nodha seo, a chaidh a leasachadh le sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh mar phàirt de dh’Iomairt NIH BRAIN, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na diofar sheòrsaichean de cheallan eanchainn agus na ceanglaichean aca, a’ fuasgladh na slighe airson làimhseachadh ùr-ghnàthach airson eas-òrdughan eanchainn.

Le bhith a’ mapadh eanchainn iomlan na luchaige gu faiceallach, tha an luchd-rannsachaidh air cunntas soirbheachail a thoirt air suidheachadh, seòrsa, agus fiosrachadh moileciuil còrr air 32 millean cealla. Chan e a-mhàin gu bheil am mapa cealla seo nach fhacas a-riamh a’ tilgeil solas air an lìonra toinnte de cheallan eanchainn ach tha e cuideachd a’ tabhann eòlas deatamach air a’ cheangal eadar na ceallan sin. Le eanchainn na luchaige a’ frithealadh mar mhodail air a chleachdadh gu cumanta ann an rannsachadh eun-eòlais, tha an atlas coileanta seo a’ toirt bunait làidir airson a bhith a’ dol nas doimhne a-steach do iom-fhillteachd eanchainn an duine, ris an canar gu tric an coimpiutair as cumhachdaiche san t-saoghal.

Tha comas mòr aig an atlas cealla cuideachd airson leasachadh teirpeach mionaideach a tha ag amas air eas-òrdughan inntinn is eanchainn san eanchainn. Le bhith a’ tuigsinn nan seòrsaichean sònraichte de cheallan taobh a-staigh diofar roinnean den eanchainn agus an dèanamh ginteil, faodaidh luchd-rannsachaidh a-nis sgrùdadh a dhèanamh air roghainnean làimhseachaidh nas cuimsichte.

Air a mhaoineachadh le Iomairt BRAIN aig Institiudan Nàiseanta na Slàinte, thàinig an rannsachadh rèabhlaideach seo gu crìch le cruinneachadh de 10 pàipearan a chaidh fhoillseachadh anns an iris chliùiteach Nature. Tha an atlas cealla a’ toirt seachad fiosrachadh mionaideach chan ann a-mhàin mu eagrachadh structarail cheallan ann an diofar roinnean eanchainn ach cuideachd mu na tar-sgrìobhaidhean agus na epigenomes aca - an seata iomlan de leughaidhean gine agus atharrachaidhean ceimigeach air DNA agus cromosoman, fa leth.

Leis a’ bheairteas dàta seo, tha dealbh-dhealbh nach fhacas riamh roimhe aig luchd-rannsachaidh de bhuidheann ceallach agus iomadachd eanchainn na luchaige. Faodaidh iad na neurotransmitters agus neuropeptides a chleachdadh le diofar sheòrsaichean de cheallan a mhìneachadh, a’ faighinn seallaidhean luachmhor air mar a tha comharran ceimigeach air an tòiseachadh agus air an gluasad ann an diofar phàirtean den eanchainn. Tha am fiosrachadh deatamach seo aig a’ cheann thall a’ cuideachadh le bhith a’ fuasgladh obrachadh a-staigh chuairtean eanchainn agus a’ cur ri tuigse nas doimhne air obair eanchainn iomlan.

Tha cruthachadh an atlas cealla seo mar thoradh air oidhirp cho-obrachail thar chrìochan eadar-nàiseanta agus cuspairean saidheansail. Tha e a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an rannsachadh eun-eòlais agus a’ suidheachadh an àrd-ùrlar airson na h-ath ìre, a tha a’ toirt a-steach crìoch a chur air mapaichean cealla den eanchainn daonna agus an eanchainn prìomhadail neo-dhaonna. Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh rùintean na h-eanchainn, tha an iuchair aca gus ar tuigse mu eòlas-inntinn, giùlan, agus làimhseachadh eas-òrdughan eanchainn atharrachadh.