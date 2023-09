Cártaí PayPal Anois Comhoiriúnach le Apple Pay

Is féidir cártaí dochair agus creidmheasa PayPal a chur leis an aip Apple Wallet anois, rud a ligeann d’úsáideoirí úsáid a bhaint as seirbhís íocaíochta soghluaiste Apple Pay. Tá dhá mhodh ann chun cártaí PayPal a chur leis an aip. Ar an gcéad dul síos, is féidir le húsáideoirí an aip iOS PayPal a oscailt agus an bhratach “Íoc le do iPhone” a roghnú ar an leathanach baile, a atreoróidh iad chuig aip Apple Wallet. Ó ann, is féidir na cártaí PayPal a chur leis. Mar mhalairt air sin, is féidir le húsáideoirí an app a oscailt agus an deilbhín móide a bhrú sa chúinne uachtarach ar dheis chun na treoracha a leanúint chun na cártaí creidmheasa nó dochair PayPal a chur leis an app Wallet.

Nuair a chuirtear leis, is féidir na cártaí PayPal a roghnú chun idirbhearta a dhéantar ag baint úsáide as Apple Pay a láimhseáil. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gcoimeádann Apple 0.15% de luach an idirbhirt, rud a chiallaíonn go gcoimeádann Apple 100 cent in aghaidh gach $15 a chaitear trí Apple Pay.

Tagann cinneadh PayPal tacaíocht Apple Pay a áireamh níos déanaí ná cártaí baincéireachta agus seirbhísí airgeadais eile atá comhtháite cheana féin le Apple Pay. B’fhéidir gur eascair an mhoill seo as amhras tosaigh PayPal faoi na buntáistí a bhaineann le comhoiriúnacht Apple Pay a chumasú. Mar sin féin, leis an bhfógra seo le déanaí, is léir go bhfuil aon áirithintí atá ag PayPal sáraithe anois.

Sainmhínithe:

PayPal: Ardán íocaíochta ar líne a chuireann ar chumas daoine aonair agus gnólachtaí íocaíochtaí a dhéanamh agus airgead a aistriú go slán tríd an idirlíon.

Aip Apple Wallet: Feidhmchlár sparán digiteach arna fhorbairt ag Apple a ligeann d’úsáideoirí modhanna íocaíochta éagsúla, cártaí dílseachta, pasanna bordála, agus níos mó a stóráil agus a bhainistiú ar a gcuid feistí Apple.

Apple Pay: Seirbhís íocaíochta soghluaiste agus sparán digiteach forbartha ag Apple Inc. a ligeann d'úsáideoirí íocaíochtaí a dhéanamh ag baint úsáide as a gcuid feistí Apple, mar iPhones agus Apple Watches, ag miondíoltóirí rannpháirteacha.

Foinsí:

– 9 go 5Mac