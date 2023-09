Leathnú World of Warcraft Dragonflight: Neart Gníomhaíochtaí, ach Sármhaith do Roinnt Rannpháirtithe

I saol fairsing World of Warcraft, cuireann na Dragon Isles i leathnú Dragonflight an iliomad gníomhaíochtaí ar fáil do na himreoirí le bheith páirteach iontu. Mar sin féin, tá go leor imreoirí ag mothú faoi léigear agus caillte.

De réir post Reddit ar 10 Meán Fómhair, chuir na himreoirí a gcuid mearbhall agus frustrachais in iúl leis an líon mór gníomhaíochtaí atá ar fáil ar na Dragon Isles. D’admhaigh roinnt imreoirí gur mhothaigh siad go hiomlán caillte agus nach raibh siad cinnte cá háit le dul. Mar gheall ar an mothúchán ró-mhór seo, d'éirigh le roinnt imreoirí dul i muinín dungeons Mythic+ ar leibhéal íseal a reáchtáil chun na himeachtaí a ghearradh amach, rud a bhraitheann siad atá ag éirí as feidhm go tapa.

Chun cur leis an gcastacht, thug Blizzard imeachtaí Dreamsurge isteach ar 5 Meán Fómhair, rud a chuir casta breise ar an taithí gameplay. Níor mhéadaigh cur leis na himeachtaí seo ach an mearbhall atá ar imreoirí.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon oibleagáid ar imreoirí páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí seo go léir. Tá an leathnú Dragonflight deartha chun saoirse a thabhairt d'imreoirí rogha a dhéanamh ar an gcaoi ar mhaith leo an cluiche a imirt. Níl aon ábhar le geata ama nó scéalta seanchais faoi ghlas, agus tá tacair fearas éagsúla ar fáil do stíleanna súgartha éagsúla.

Cé go bhféadfadh imreoirí a bhfuil taithí acu é seo a thuiscint, féadfaidh imreoirí nua agus imreoirí atá ag filleadh a bheith ag streachailt le coinneáil suas leis an méid ró-mhór ábhair. Is féidir frustrachas a bheith mar thoradh air seo agus fiú an cluiche a thréigean sula dtabharfar seans ceart é.

Bheadh ​​sé tairbheach do Blizzard na quests agus na gníomhaíochtaí seo a shruthlíniú agus a dhéanamh níos inrochtana d'imreoirí níos nuaí agus imreoirí atá ag filleadh. Dá gcuirfí an rogha ar fáil chun línte rompu áirithe a shárú agus treoracha in-chluiche a chur i bhfeidhm d'fhéadfadh sé go gcabhródh sé go mór le himreoirí an leathnú a threorú agus mothúcháin a bheith faoi léigear a laghdú.

Mar fhocal scoir, cé go dtugann leathnú Dragonflight neart gníomhaíochtaí, is féidir leis a bheith ró-dhian do roinnt imreoirí. Dá ndéanfaí castacht an fhorleathnaithe a chothromú le gnéithe agus treoracha atá éasca le húsáid, chuirfí go mór le heispéireas iomlán an chluiche d’imreoirí nua agus imreoirí a bhfuil taithí acu.

Foinsí: Reddit