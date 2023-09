D'éirigh le heolaithe na Síne Duáin a Fhás ina bhfuil Cealla Daonna i Suthanna Muc

Tá dul chun cinn suntasach bainte amach ag eolaithe na Síne trí na duáin a fhás go rathúil ina bhfuil cealla daonna i suthanna muc. Foilsíodh an fhorbairt úrnua seo, a d’fhéadfadh ganntanas orgáin le haghaidh trasphlandúcháin a mhaolú, san iris Cell Stem Cell. Mar sin féin, d'ardaigh an staidéar imní eiticiúil mar go bhfuarthas roinnt cealla daonna freisin i brains na muc.

Dhírigh na taighdeoirí, ó Institiúidí Bithleighis agus Sláinte Guangzhou, ar na duáin mar gheall ar a thábhachtaí atá siad sa leigheas daonna mar cheann de na chéad orgáin a d’fhorbair agus na cinn is coitianta a thrasphlandáil. Dúirt an t-údar sinsearach Liangxue Lai gur theip ar iarrachtaí roimhe seo chun orgáin dhaonna a fhás i muca, rud a chuir an éacht seo iontach.

Ní hionann an cur chuige seo agus na cinn ardphróifíle a rinneadh le déanaí sna Stáit Aontaithe, áit ar éirigh le horgáin mhuice géinmhodhnaithe a thrasphlandú isteach i ndaoine. Ina áit sin, chuir na heolaithe Síneacha síos ar a gcuid oibre mar chéim cheannródaíoch i mbithinnealtóireacht orgáin. Bhain an fhoireann úsáid as eagarthóireacht ghéine CRISPR chun dhá ghéinte a scriosadh a theastaíonn chun duán a fhoirmiú i suthanna muice, rud a chruthaigh “nideoige”. Thug siad isteach ansin gaschealla iolracha daonna isteach sna suthanna, a d'fhorbair ina nduáin fheidhmiúla le 50-60% cealla daonna.

Cé go n-ardaíonn láithreacht cealla daonna i brains na muc imní, is cloch mhíle shuntasach é an taighde seo. Mar sin féin, ní mór aghaidh a thabhairt ar go leor dúshlán fós sular féidir leis an turgnamh seo a bheith ina réiteach inmharthana. Tá sé beartaithe ag na heolaithe a dteicneolaíocht a bharrfheabhsú le húsáid i dtrasphlandú daonna, ach tá teorainneacha ann, mar chealla soithíoch muc-díorthaithe sna duáin a d'fhéadfadh diúltú a bheith mar thoradh orthu. Tá sé beartaithe ag an bhfoireann freisin forbairt bhreise a dhéanamh ar na duáin agus iniúchadh a dhéanamh ar orgáin dhaonna eile atá ag fás, mar an croí agus an briseán, i muca.

Go hachomair, tá eolaithe na Síne tar éis an chéad áit a bhaint amach ar domhan trí duáin a fhás go rathúil ina bhfuil cealla daonna i suthanna muc. Cé go n-ardaíonn an dul chun cinn seo ábhair imní eiticiúla, tugann sé treoir dhearfach freisin chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanas deonaithe orgán. Tá sé beartaithe ag an bhfoireann taighde na dúshláin atá ann faoi láthair a shárú agus an teicneolaíocht a bharrfheabhsú le haghaidh úsáide féideartha i dtrasphlandú daonna.

